Містить іноземні компоненти. У ГУР розкрили особливості нової російської ракети "Бандероль"

Російські терористи почали застосовувати з безпілотників нову крилату ракету S8000 "Бандероль", яка обладнана іноземними компонентами.
Головні тези:
- Ракета “Бандероль” має іноземні компоненти і використовується російськими терористами.
- Її характеристики включають масу бойової частини до 150 кг та можливість долати відстань до 500 км зі швидкістю 500 км/год.
- Серед іноземних компонентів ракети: реактивний двигун з Китаю, телеметричний модуль з Австралії або його китайська копія, інерціальна навігаційна система, акумулятори з Японії та інші.
Російська крилата ракета “Бандероль” має іноземні компоненти
Про це повідомляє Головне управління розвідки України.
Розробником ракети є підсанкційне акціонерне товариство "Кронштадт", а основним її носієм є безпілотний літальний апарат (БпЛА) "Оріон", який також виготовлений тією ж компанією. Зокрема ворог планує адаптувати ракету для застосування з ударних гелікоптерів Ми-28Н.
Характеристики "Бандеролі":
маса бойової частини — до 150 кг;
долає відстань до 500 км зі швидкістю 500 км/год;
в якості палива використовується авіаційний гас;
здатна виконувати повороти з меншим радіусом, ніж у типових ракет російського виробництва — Х-101, 3М-14, 9М727, Х-69. При цьому зберігає характерну траєкторію польоту крилатої ракети.
Серед іноземних компонентів, якими обладнана ракета:
реактивний двигун Swiwin SW800Pro (Китай) — двигун для авіамоделювання. Продається через онлайн-майданчики, а його ціна становить в середньому 16 тисяч доларів;
телеметричний модуль RFD900x австралійського виробництва або його китайська копія;
інерціальна навігаційна система, ймовірно китайського походження;
акумуляторні батареї Murata (Японія);
сервоприводи Dynamixel MX-64AR (компанія Robotis, Південна Корея);
завадозахищена CRP-антена "Комета-М8";
майже два десятки мікрочипів американських, китайських, швейцарських, японських та південнокорейських виробників.
Більшість іноземної електронної компонентної бази для цієї ракети надходить через мережу "Чип и дип". Мережа є одним з найбільших російських дистриб'юторів електроніки. Загалом ідентифіковано понад 20 ключових компонентів ракети S8000, а також близько 30 підприємств, залучених до її виробництва або постачання.
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