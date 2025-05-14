У ГУР поделились результатами боевой работы за неделю — видео
Категория
Украина
Дата публикации

У ГУР поделились результатами боевой работы за неделю — видео

ГУР
ГУР
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Уничтоженные артсистемы, транспорт и оккупанты – недельные результаты боевой работы воинов Главного управления разведки.

Главные тезисы

  • Воины ГУР уничтожили 13 артсистем РФ, 22 единицы транспорта, 6 минометов и 13 артиллерийских систем противника за неделю.
  • Силы военной разведки поразили 128 захватчиков, нанеся им значительные потери: 33 погибли, 95 были ранены, 2 взяты в плен.

ГУР уничтожила 13 артсистем РФ за неделю

Подразделения активных действий ГУР МО Украины провели очередную продуктивную неделю фронтового охоты на российских захватчиков и их технику.

Нанесенные бойцами украинской военной разведки в ответ на атаки российских оккупационных войск потери врага составили 128 захватчиков: 33 убитыми, 95 ранеными. Еще два кафира взяты в плен.

В списке уничтоженного и поврежденного огнем спецназовцев ГУР ― враждебные:

  • транспорт ― 22 шт;

  • минометы ― 6 шт;

  • артиллерийские системы ― 13 шт;

  • БпЛА (разведывательные и ударные) ― 9 шт;

  • антенны связи БпЛА ― 9 шт;

  • системы связи ― 16 шт;

  • средства РЭБ/РЭР/РЛС ― 7 шт.

Также разведчики прицельно избивали по инженерно-фортификационным сооружениям московитов — более сотни поражены и уничтожены.

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