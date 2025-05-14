У ГУР поделились результатами боевой работы за неделю — видео

Уничтоженные артсистемы, транспорт и оккупанты – недельные результаты боевой работы воинов Главного управления разведки.
Главные тезисы
- Воины ГУР уничтожили 13 артсистем РФ, 22 единицы транспорта, 6 минометов и 13 артиллерийских систем противника за неделю.
- Силы военной разведки поразили 128 захватчиков, нанеся им значительные потери: 33 погибли, 95 были ранены, 2 взяты в плен.
ГУР уничтожила 13 артсистем РФ за неделю
Подразделения активных действий ГУР МО Украины провели очередную продуктивную неделю фронтового охоты на российских захватчиков и их технику.
Нанесенные бойцами украинской военной разведки в ответ на атаки российских оккупационных войск потери врага составили 128 захватчиков: 33 убитыми, 95 ранеными. Еще два кафира взяты в плен.
В списке уничтоженного и поврежденного огнем спецназовцев ГУР ― враждебные:
транспорт ― 22 шт;
минометы ― 6 шт;
артиллерийские системы ― 13 шт;
БпЛА (разведывательные и ударные) ― 9 шт;
антенны связи БпЛА ― 9 шт;
системы связи ― 16 шт;
средства РЭБ/РЭР/РЛС ― 7 шт.
Также разведчики прицельно избивали по инженерно-фортификационным сооружениям московитов — более сотни поражены и уничтожены.
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