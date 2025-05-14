У ГУР поделились результатами боевой работы за неделю — видео

ГУР уничтожила 13 артсистем РФ за неделю

Подразделения активных действий ГУР МО Украины провели очередную продуктивную неделю фронтового охоты на российских захватчиков и их технику.

Нанесенные бойцами украинской военной разведки в ответ на атаки российских оккупационных войск потери врага составили 128 захватчиков: 33 убитыми, 95 ранеными. Еще два кафира взяты в плен.

В списке уничтоженного и поврежденного огнем спецназовцев ГУР ― враждебные:

транспорт ― 22 шт;

минометы ― 6 шт;

артиллерийские системы ― 13 шт;

БпЛА (разведывательные и ударные) ― 9 шт;

антенны связи БпЛА ― 9 шт;

системы связи ― 16 шт;

средства РЭБ/РЭР/РЛС ― 7 шт.

Также разведчики прицельно избивали по инженерно-фортификационным сооружениям московитов — более сотни поражены и уничтожены.