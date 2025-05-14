У ГУР поділилися результатами бойової роботи за тиждень — відео

Знищені артсистеми, транспорт та окупанти ― тижневі результати бойової роботи воїнів Головного управління розвідки.
Головні тези:
- Воїни ГУР знищили 13 артсистем РФ за тиждень, завдаючи ворогові великих втрат.
- Під час продуктивного тижня фронтового мисливства було знищено 22 одиниці транспорту, 6 мінометів та 13 артилерійських систем противника.
- У результаті атак військової розвідки було уражено 128 загарбників, з яких 33 загинули, 95 отримали поранення, а двох взяли в полон.
ГУР знищила 13 артсистем РФ за тиждень
Підрозділи активних дій ГУР МО України провели черговий продуктивний тиждень фронтового мисливства на російських загарбників та їхню техніку.
Завдані бійцями української воєнної розвідки у відповідь на атаки російських окупаційних військ втрати ворога склали 128 загарбників: 33 вбитими, 95 пораненими. Ще двох окупантів взято в полон.
У переліку знищеного та пошкодженого вогнем спецпризначенців ГУР ― ворожі:
транспорт ― 22 шт;
міномети ― 6 шт;
артилерійські системи ― 13 шт;
БпЛА (розвідувальні та ударні) ― 9 шт;
антени зв’язку БпЛА ― 9 шт;
системи зв’язку ― 16 шт;
засоби РЕБ/РЕР/РЛС ― 7 шт.
Також розвідники прицільно били по інженерно-фортифікаційних спорудах московитів ― більше сотні уражено та знищено.
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