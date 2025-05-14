У ГУР поділилися результатами бойової роботи за тиждень — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

У ГУР поділилися результатами бойової роботи за тиждень — відео

ГУР
ГУР

Знищені артсистеми, транспорт та окупанти ― тижневі результати бойової роботи воїнів Головного управління розвідки.

Головні тези:

  • Воїни ГУР знищили 13 артсистем РФ за тиждень, завдаючи ворогові великих втрат.
  • Під час продуктивного тижня фронтового мисливства було знищено 22 одиниці транспорту, 6 мінометів та 13 артилерійських систем противника.
  • У результаті атак військової розвідки було уражено 128 загарбників, з яких 33 загинули, 95 отримали поранення, а двох взяли в полон.

ГУР знищила 13 артсистем РФ за тиждень

Підрозділи активних дій ГУР МО України провели черговий продуктивний тиждень фронтового мисливства на російських загарбників та їхню техніку.

Завдані бійцями української воєнної розвідки у відповідь на атаки російських окупаційних військ втрати ворога склали 128 загарбників: 33 вбитими, 95 пораненими. Ще двох окупантів взято в полон.

У переліку знищеного та пошкодженого вогнем спецпризначенців ГУР ― ворожі:

  • транспорт ― 22 шт;

  • міномети ― 6 шт;

  • артилерійські системи ― 13 шт;

  • БпЛА (розвідувальні та ударні) ― 9 шт;

  • антени зв’язку БпЛА ― 9 шт;

  • системи зв’язку ― 16 шт;

  • засоби РЕБ/РЕР/РЛС ― 7 шт.

Також розвідники прицільно били по інженерно-фортифікаційних спорудах московитів ― більше сотні уражено та знищено.

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