"Вони були шоковані". Як у Європі відреагували на переговори Трампа та Путіна
Категорія
Політика
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"Вони були шоковані". Як у Європі відреагували на переговори Трампа та Путіна

Лідери Європи не очікували такого розвитку подій
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Джерело:  Axios

Як вдалося дізнатися ЗМІ, більшість лідерів Європи були шоковані результатами переговорів президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Насамперед політиків приголомшило те, що очільник Білого дому не хоче вводити санкції проти РФ.

Головні тези:

  • Лідери Європи не очікували, що президент США відмовиться вводити нові санкції проти РФ.
  • Ба більше, фактично Трамп виводить Штати з мирного процесу.

Лідери Європи не очікували такого розвитку подій

Журналісти звертають увагу на те, що після розмови з Путіним Трамп провів групову розмову із президентом України Володимиром Зеленським та керівниками Німеччини, Франції, Італії, Фінляндії та Європейської комісії.

Останні плекали надію на те, що російський диктатор врешті-решт погодився на припинення вогню, або, що США застосують санкції за відмову це зробити.

Попри ці очікування, Трамп повідомив, що Путін вкотре лише на словах погодився на подальші переговори, в яких Штати навіть не братимуть участі.

Найбільшим ударом для лідерів Європи стало те, що президент США фактично відмовився від посилення санкційного тиску на Росію.

Трамп створив враження, що він наближається до повного відходу від цього питання (нових санкцій — ред.). Деякі лідери, які брали участь у розмові, виглядали здивованими або ж вони були шоковані.

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