"Они шокированы". Как в Европе отреагировали на переговоры Трампа и Путина

Как удалось узнать СМИ, большинство лидеров Европы были шокированы результатами переговоров президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. В первую очередь политиков ошеломило то, что глава Белого дома не хочет вводить санкции против РФ.

Лидеры Европы не ожидали такого развития событий

Журналисты обращают внимание, что после разговора с Путиным Трамп провел групповой разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и руководителями Германии, Франции, Италии, Финляндии и Европейской комиссии.

Последние питали надежду на то, что российский диктатор в конце концов согласился на прекращение огня или что США применят санкции за отказ это сделать.

Несмотря на эти ожидания, Трамп сообщил, что Путин еще раз на словах согласился на дальнейшие переговоры, в которых Штаты даже не будут участвовать.

Наибольшим ударом лидеров Европы стало то, что президент США фактически отказался от усиления санкционного давления на Россию.