"Они шокированы". Как в Европе отреагировали на переговоры Трампа и Путина
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Политика
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"Они шокированы". Как в Европе отреагировали на переговоры Трампа и Путина

Лидеры Европы не ожидали такого развития событий
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Источник:  Axios

Как удалось узнать СМИ, большинство лидеров Европы были шокированы результатами переговоров президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. В первую очередь политиков ошеломило то, что глава Белого дома не хочет вводить санкции против РФ.

Главные тезисы

  • Лидеры Европы не ожидали, что президент США откажется вводить новые санкции против РФ.
  • Более того, фактически Трамп выводит Штаты из мирного процесса.

Лидеры Европы не ожидали такого развития событий

Журналисты обращают внимание, что после разговора с Путиным Трамп провел групповой разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и руководителями Германии, Франции, Италии, Финляндии и Европейской комиссии.

Последние питали надежду на то, что российский диктатор в конце концов согласился на прекращение огня или что США применят санкции за отказ это сделать.

Несмотря на эти ожидания, Трамп сообщил, что Путин еще раз на словах согласился на дальнейшие переговоры, в которых Штаты даже не будут участвовать.

Наибольшим ударом лидеров Европы стало то, что президент США фактически отказался от усиления санкционного давления на Россию.

Трамп создал впечатление, что он близится к полному уходу от этого вопроса (новых санкций — ред.). Некоторые лидеры, участвовавшие в разговоре, выглядели удивленными или же они были шокированы.

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