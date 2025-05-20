У Трампа разработали план возвращения беженцев в Украину
Категория
Мир
Дата публикации

У Трампа разработали план возвращения беженцев в Украину

Что задумала администрация Трампа
Read in English
Читати українською
Источник:  The Washington Post

Согласно данным The Washington Post, команда президента США Дональда Трампа планирует потратить до 250 млн долл., выделенных на иностранную помощь, для финансирования добровольного возвращения беженцев из разных стран домой, в частности – в Украину.

Главные тезисы

  • Около 200 тысяч украинцев и 500 тысяч гаитян могут воспользоваться программой добровольного возвращения.
  • За это у беженцев есть возможность получить 1000 долларов.

Что задумала администрация Трампа

Новый план Белого дома нацелен на использование до 250 млн долл., которые должны были быть направлены на зарубежную помощь.

Однако их намерены потратить на процесс возвращения мигрантов из Украины и Гаити, бежавших в США из-за ситуации на родине.

Что важно понимать, команда экс-президента США Джо Байдена предоставила украинцам и гаитянам временную защиту (TPS), позволяющую оставаться в США, если возвращение домой опасно.

Согласно данным журналистов, на сегодняшний день более 200 тысяч украинцев и 500 тысяч гаитян могут подпадать под программу добровольного возвращения.

Это предложение, о котором ранее не сообщалось, было разработано до объявления 5 мая Министерством внутренней безопасности (DHS), согласно которому мигранты, добровольно согласящиеся вернуться в свои страны, смогут получить от правительства США 1000 долларов.

Эксперты обращают внимание на то, что новый план Белого дома необычен, поскольку охватывает людей, бежавших из одних из самых опасных мест в мире.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Кремль проводит спецоперацию Doppelganger — что важно знать
ГУР
Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Заезженная пластинка". В Литве высмеяли переговоры Трампа и Путина
Шакалиене пристыдила Трампа и Путина
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Они шокированы". Как в Европе отреагировали на переговоры Трампа и Путина
Лидеры Европы не ожидали такого развития событий

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?