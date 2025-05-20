У Трампа разработали план возвращения беженцев в Украину

Согласно данным The Washington Post, команда президента США Дональда Трампа планирует потратить до 250 млн долл., выделенных на иностранную помощь, для финансирования добровольного возвращения беженцев из разных стран домой, в частности – в Украину.

Что задумала администрация Трампа

Новый план Белого дома нацелен на использование до 250 млн долл., которые должны были быть направлены на зарубежную помощь.

Однако их намерены потратить на процесс возвращения мигрантов из Украины и Гаити, бежавших в США из-за ситуации на родине.

Что важно понимать, команда экс-президента США Джо Байдена предоставила украинцам и гаитянам временную защиту (TPS), позволяющую оставаться в США, если возвращение домой опасно.

Согласно данным журналистов, на сегодняшний день более 200 тысяч украинцев и 500 тысяч гаитян могут подпадать под программу добровольного возвращения.

Это предложение, о котором ранее не сообщалось, было разработано до объявления 5 мая Министерством внутренней безопасности (DHS), согласно которому мигранты, добровольно согласящиеся вернуться в свои страны, смогут получить от правительства США 1000 долларов. Поделиться

Эксперты обращают внимание на то, что новый план Белого дома необычен, поскольку охватывает людей, бежавших из одних из самых опасных мест в мире.