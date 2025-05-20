"З ним покінчено". Що насправді сталося з Ілоном Маском і до чого тут Трамп

Видання Politico звертає увагу на те, що американський лідер Дональд Трамп більше не згадує Ілона Маска у своїй стрічці в Truth Social, яка потім транслюється на інші соцмережі. За словами інсайдерів, президент США врешті-решт усвідомив, що мільярдер є слабкою ланкою у його команді.
Головні тези:
- Маск також зменшив кількість публічних згадок про Трампа на своїй платформі X.
- Інсайдери стверджують, що політична зірка Ілона Маска все-таки згасла.
Трамп остаточно розпрощався з Маском
Що важливо розуміти, у лютому і березні президент США згадував Маска в середньому чотири рази на тиждень.
Однак з початку квітня не згадав про нього жодного разу.
За словами інсайдерів ЗМІ у колі республіканців, політична зірка Ілона Маска врешті-решт впала.
Журналісти звертають увагу на те, що перебування Ілона Маска на посаді "спеціального державного службовця" було обмежене 130-денним лімітом.
Нещодавно американський мільярдер підтвердив, що повертається до управління своїми бізнесами SpaceX та Tesla.
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