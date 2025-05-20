"З ним покінчено". Що насправді сталося з Ілоном Маском і до чого тут Трамп

Видання Politico звертає увагу на те, що американський лідер Дональд Трамп більше не згадує Ілона Маска у своїй стрічці в Truth Social, яка потім транслюється на інші соцмережі. За словами інсайдерів, президент США врешті-решт усвідомив, що мільярдер є слабкою ланкою у його команді.

Трамп остаточно розпрощався з Маском

Що важливо розуміти, у лютому і березні президент США згадував Маска в середньому чотири рази на тиждень.

Однак з початку квітня не згадав про нього жодного разу.

Маск, якого було призначено головою Департаменту урядової ефективності (DOGE), щоб допомогти скоротити федеральні витрати, також зменшив кількість публічних згадок про Трампа на своїй платформі X. До квітня мільярдер публікував пости про президента США майже щодня, але зараз ці згадки практично припинилися. Поширити

За словами інсайдерів ЗМІ у колі республіканців, політична зірка Ілона Маска врешті-решт впала.

З ним покінчено. У нього жахливі рейтинги. Люди його ненавидять, — заявило одне з анонімних джерел в Республіканській партії. Поширити

Журналісти звертають увагу на те, що перебування Ілона Маска на посаді "спеціального державного службовця" було обмежене 130-денним лімітом.