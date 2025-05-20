"З ним покінчено". Що насправді сталося з Ілоном Маском і до чого тут Трамп
Категорія
Світ
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"З ним покінчено". Що насправді сталося з Ілоном Маском і до чого тут Трамп

Маск
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Джерело:  Politico

Видання Politico звертає увагу на те, що американський лідер Дональд Трамп більше не згадує Ілона Маска у своїй стрічці в Truth Social, яка потім транслюється на інші соцмережі. За словами інсайдерів, президент США врешті-решт усвідомив, що мільярдер є слабкою ланкою у його команді.

Головні тези:

  • Маск також зменшив кількість публічних згадок про Трампа на своїй платформі X.
  • Інсайдери стверджують, що політична зірка Ілона Маска все-таки згасла.

Трамп остаточно розпрощався з Маском

Що важливо розуміти, у лютому і березні президент США згадував Маска в середньому чотири рази на тиждень.

Однак з початку квітня не згадав про нього жодного разу.

Маск, якого було призначено головою Департаменту урядової ефективності (DOGE), щоб допомогти скоротити федеральні витрати, також зменшив кількість публічних згадок про Трампа на своїй платформі X. До квітня мільярдер публікував пости про президента США майже щодня, але зараз ці згадки практично припинилися.

За словами інсайдерів ЗМІ у колі республіканців, політична зірка Ілона Маска врешті-решт впала.

З ним покінчено. У нього жахливі рейтинги. Люди його ненавидять, — заявило одне з анонімних джерел в Республіканській партії.

Журналісти звертають увагу на те, що перебування Ілона Маска на посаді "спеціального державного службовця" було обмежене 130-денним лімітом.

Нещодавно американський мільярдер підтвердив, що повертається до управління своїми бізнесами SpaceX та Tesla.

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