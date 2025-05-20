"С ним покончено". Что на самом деле произошло с Илоном Маском и при чем здесь Трамп

Издание Politico обращает внимание на то, что американский лидер Дональд Трамп больше не упоминает Илона Маска в своей ленте в Truth Social, которая затем транслируется на другие соцсети. По словам инсайдеров, президент США в конце концов осознал, что миллиардер является слабым звеном в его команде.
Главные тезисы
- Маск также уменьшил количество публичных упоминаний о Трампе на своей платформе X.
- Инсайдеры утверждают, что политическая звезда Илона Маска все-таки погасла.
Трамп окончательно распрощался с Маском
Что важно понимать, в феврале и марте президент США упоминал Маска в среднем четыре раза в неделю.
Однако с начала апреля не упомянул о нем ни разу.
По словам инсайдеров СМИ в кругу республиканцев, политическая звезда Илона Маска в конце концов упала.
Журналисты обращают внимание на то, что пребывание Илона Маска в должности "специального государственного служащего" было ограничено 130-дневным лимитом.
Недавно американский миллиардер подтвердил, что возвращается к управлению своими бизнесами SpaceX и Tesla.
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