"С ним покончено". Что на самом деле произошло с Илоном Маском и при чем здесь Трамп

Издание Politico обращает внимание на то, что американский лидер Дональд Трамп больше не упоминает Илона Маска в своей ленте в Truth Social, которая затем транслируется на другие соцсети. По словам инсайдеров, президент США в конце концов осознал, что миллиардер является слабым звеном в его команде.

Трамп окончательно распрощался с Маском

Что важно понимать, в феврале и марте президент США упоминал Маска в среднем четыре раза в неделю.

Однако с начала апреля не упомянул о нем ни разу.

Маск, назначенный главой Департамента правительственной эффективности (DOGE), чтобы помочь сократить федеральные расходы, также уменьшил количество публичных упоминаний о Трампе на своей платформе X. До апреля миллиардер публиковал посты о президенте США почти ежедневно, но сейчас эти упоминания практически прекратились. Поделиться

По словам инсайдеров СМИ в кругу республиканцев, политическая звезда Илона Маска в конце концов упала.

С ним покончено. У него ужасные рейтинги. Люди его ненавидят, — заявил один из анонимных источников в Республиканской партии. Поделиться

Журналисты обращают внимание на то, что пребывание Илона Маска в должности "специального государственного служащего" было ограничено 130-дневным лимитом.