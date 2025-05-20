"С ним покончено". Что на самом деле произошло с Илоном Маском и при чем здесь Трамп
Категория
Мир
Дата публикации

"С ним покончено". Что на самом деле произошло с Илоном Маском и при чем здесь Трамп

Трамп окончательно распрощался с Маском
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Источник:  Politico

Издание Politico обращает внимание на то, что американский лидер Дональд Трамп больше не упоминает Илона Маска в своей ленте в Truth Social, которая затем транслируется на другие соцсети. По словам инсайдеров, президент США в конце концов осознал, что миллиардер является слабым звеном в его команде.

Главные тезисы

  • Маск также уменьшил количество публичных упоминаний о Трампе на своей платформе X.
  • Инсайдеры утверждают, что политическая звезда Илона Маска все-таки погасла.

Трамп окончательно распрощался с Маском

Что важно понимать, в феврале и марте президент США упоминал Маска в среднем четыре раза в неделю.

Однако с начала апреля не упомянул о нем ни разу.

Маск, назначенный главой Департамента правительственной эффективности (DOGE), чтобы помочь сократить федеральные расходы, также уменьшил количество публичных упоминаний о Трампе на своей платформе X. До апреля миллиардер публиковал посты о президенте США почти ежедневно, но сейчас эти упоминания практически прекратились.

По словам инсайдеров СМИ в кругу республиканцев, политическая звезда Илона Маска в конце концов упала.

С ним покончено. У него ужасные рейтинги. Люди его ненавидят, — заявил один из анонимных источников в Республиканской партии.

Журналисты обращают внимание на то, что пребывание Илона Маска в должности "специального государственного служащего" было ограничено 130-дневным лимитом.

Недавно американский миллиардер подтвердил, что возвращается к управлению своими бизнесами SpaceX и Tesla.

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