Чому Трамп не хоче вводити санкції проти РФ — дані інсайдерів
Категорія
Економіка
Дата публікації

Чому Трамп не хоче вводити санкції проти РФ — дані інсайдерів

Трамп
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Джерело:  The New York Times

За словами анонімних джерел, американський лідер Дональд Трамп відмовився посилювати санкційний тиск на Росію, оскільки він планує сконцентруватися на економічній співпраці з Москвою. Цей крок президента США може призвести до суттєвого розколу в НАТО.

Головні тези:

  •  Дії Трампа можуть допомогти Путіну досягти його давніх цілей щодо знищення Альянсу.
  • Україна може залишитися без підтримки США на тлі війни.

Що замислив Трамп

Очільник Білого дому під час бесіди з українським лідером Володимиром Зеленським і європейськими союзниками несподівано для всіх заявив, що Київ та Москва повинні самостійно знайти рішення для завершення війни.

Що важливо розуміти, ці слова пролунали через кілька днів після того, як Трамп стверджував, що лише він може добитися завершення бойових дій і примирити Росію з Україною.

Як стверджують інсайдери, президент США також відмовився від раніше озвучених погроз приєднатися до європейських санкцій проти Росії.

Таким чином американський лідер де-факто дистанціювався від мирного процесу, хоча раніше обіцяв завершити війну за 24 години.

Якщо він не змінить свою позицію, події понеділка залишають Путіну саме те, чого він прагнув — припинення американського тиску та розкол у НАТО — між США та європейськими союзниками, які заявляють, що й надалі вводитимуть санкції.

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