Чому Трамп не хоче вводити санкції проти РФ — дані інсайдерів

За словами анонімних джерел, американський лідер Дональд Трамп відмовився посилювати санкційний тиск на Росію, оскільки він планує сконцентруватися на економічній співпраці з Москвою. Цей крок президента США може призвести до суттєвого розколу в НАТО.

Що замислив Трамп

Очільник Білого дому під час бесіди з українським лідером Володимиром Зеленським і європейськими союзниками несподівано для всіх заявив, що Київ та Москва повинні самостійно знайти рішення для завершення війни.

Що важливо розуміти, ці слова пролунали через кілька днів після того, як Трамп стверджував, що лише він може добитися завершення бойових дій і примирити Росію з Україною.

Як стверджують інсайдери, президент США також відмовився від раніше озвучених погроз приєднатися до європейських санкцій проти Росії.

Таким чином американський лідер де-факто дистанціювався від мирного процесу, хоча раніше обіцяв завершити війну за 24 години.