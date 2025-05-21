Почему Трамп не хочет вводить санкции против РФ — данные инсайдеров

По словам анонимных источников, американский лидер Дональд Трамп отказался усиливать санкционное давление на Россию, поскольку он планирует сконцентрироваться на экономическом сотрудничестве с Москвой. Этот шаг президента США может привести к существенному расколу НАТО.
Главные тезисы
- Действия Трампа могут помочь Путину достичь его давних целей по уничтожению Альянса.
- Украина может остаться без поддержки США на фоне войны.
Что задумал Трамп
Глава Белого дома во время беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими союзниками неожиданно для всех заявил, что Киев и Москва должны самостоятельно найти решение для завершения войны.
Что важно понимать, эти слова прозвучали через несколько дней после того, как Трамп утверждал, что только он может добиться завершения боевых действий и примирить Россию с Украиной.
Как утверждают инсайдеры, президент США также отказался от ранее озвученных угроз присоединиться к европейским санкциям против России.
Таким образом, американский лидер де-факто дистанцировался от мирного процесса, хотя ранее обещал завершить войну за 24 часа.
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