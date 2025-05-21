Почему Трамп не хочет вводить санкции против РФ — данные инсайдеров
Категория
Экономика
Дата публикации

Почему Трамп не хочет вводить санкции против РФ — данные инсайдеров

Действия Трампа могут помочь Путину достичь его давних целей по уничтожению Альянса. Украина может остаться без поддержки США на фоне войны.
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Источник:  The New York Times

По словам анонимных источников, американский лидер Дональд Трамп отказался усиливать санкционное давление на Россию, поскольку он планирует сконцентрироваться на экономическом сотрудничестве с Москвой. Этот шаг президента США может привести к существенному расколу НАТО.

Главные тезисы

  • Действия Трампа могут помочь Путину достичь его давних целей по уничтожению Альянса.
  • Украина может остаться без поддержки США на фоне войны.

Что задумал Трамп

Глава Белого дома во время беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими союзниками неожиданно для всех заявил, что Киев и Москва должны самостоятельно найти решение для завершения войны.

Что важно понимать, эти слова прозвучали через несколько дней после того, как Трамп утверждал, что только он может добиться завершения боевых действий и примирить Россию с Украиной.

Как утверждают инсайдеры, президент США также отказался от ранее озвученных угроз присоединиться к европейским санкциям против России.

Таким образом, американский лидер де-факто дистанцировался от мирного процесса, хотя ранее обещал завершить войну за 24 часа.

Если он не изменит свою позицию, события понедельника дадут Путину именно то, к чему он стремился — прекращение американского давления и раскол в НАТО — между США и европейскими союзниками, которые заявляют, что и дальше будут вводить санкции.

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