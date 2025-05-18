"Трамп теряет терпение". Президент Финляндии сообщил хорошие новости для Украины

Лидер Финляндии Александр Стубб подвел итоги прошедших накануне телефонных переговоров с президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
Главные тезисы
- Украинские союзники прилагают максимальные усилия, чтобы убедить президента США в необходимости поддержки Украины.
- Сам Трамп начал понимать, что Путин просто блефует и манипулирует.
Стубб рассказал об изменении настроений Трампа
Как отметил президент Финляндии, вечером 17 мая он провел довольно длинный телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.
Кроме того, он добавил, что утром 19 мая удалось поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По словам последнего, союзники Украины делают все возможное, чтобы донести до президента США, что Украина способна вести оборонную войну, а ситуация в России хуже, чем кажется.
Кроме того, Стубб подчеркнул: несмотря на колебания международной дипломатии за последние две недели, ситуация для Украины изменилась в лучшую сторону.
Что важно понимать, ранее президент Финляндии в последний раз говорил с Трампом и Зеленским неделю назад.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-