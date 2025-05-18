"Трамп теряет терпение". Президент Финляндии сообщил хорошие новости для Украины

Лидер Финляндии Александр Стубб подвел итоги прошедших накануне телефонных переговоров с президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Стубб рассказал об изменении настроений Трампа

Как отметил президент Финляндии, вечером 17 мая он провел довольно длинный телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.

Кроме того, он добавил, что утром 19 мая удалось поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Зеленский терпелив, а вот Трамп теряет терпение, но в правильном направлении, то есть в направлении Путина, — подчеркнул Стубб, подводя итоги этих бесед. Поделиться

По словам последнего, союзники Украины делают все возможное, чтобы донести до президента США, что Украина способна вести оборонную войну, а ситуация в России хуже, чем кажется.

Кроме того, Стубб подчеркнул: несмотря на колебания международной дипломатии за последние две недели, ситуация для Украины изменилась в лучшую сторону.

Что важно понимать, ранее президент Финляндии в последний раз говорил с Трампом и Зеленским неделю назад.