"Трамп теряет терпение". Президент Финляндии сообщил хорошие новости для Украины
Категория
Политика
Дата публикации

"Трамп теряет терпение". Президент Финляндии сообщил хорошие новости для Украины

Стубб рассказал об изменении настроений Трампа
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Лидер Финляндии Александр Стубб подвел итоги прошедших накануне телефонных переговоров с президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Главные тезисы

  • Украинские союзники прилагают максимальные усилия, чтобы убедить президента США в необходимости поддержки Украины.
  • Сам Трамп начал понимать, что Путин просто блефует и манипулирует.

Стубб рассказал об изменении настроений Трампа

Как отметил президент Финляндии, вечером 17 мая он провел довольно длинный телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.

Кроме того, он добавил, что утром 19 мая удалось поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Зеленский терпелив, а вот Трамп теряет терпение, но в правильном направлении, то есть в направлении Путина, — подчеркнул Стубб, подводя итоги этих бесед.

По словам последнего, союзники Украины делают все возможное, чтобы донести до президента США, что Украина способна вести оборонную войну, а ситуация в России хуже, чем кажется.

Кроме того, Стубб подчеркнул: несмотря на колебания международной дипломатии за последние две недели, ситуация для Украины изменилась в лучшую сторону.

Что важно понимать, ранее президент Финляндии в последний раз говорил с Трампом и Зеленским неделю назад.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Тупорылая потеря людей". Генштаб отреагировал на обвинение комбата "Магуры"
Генштаб ВСУ
Как Генштаб комментирует обвинения Ширшина
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Это фарс". Американский политолог оценил переговоры Украины и РФ
Что не так с подходом Трампа к Украине и РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия планирует запуск межконтинентальной баллистической ракеты PC-24
ГУР
Что в этот раз задумала Россия

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?