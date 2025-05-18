"Это фарс". Американский политолог оценил переговоры Украины и РФ

Профессор политологии в Университете Иллинойса Николас Гроссман считает, что президент США Дональд Трамп превратил переговоры Украины и РФ в фарс. По его мнению, провал встречи в Стамбуле по поводу завершения войны — это логическое развитие событий.

Что не так с подходом Трампа к Украине и РФ

Николас Гроссман обратил внимание на недавнее заявление шефа американской дипломатии Марко Рубио.

Последний жаловался на то, что люди, которые были живы в Украине, сегодня мертвы, "потому что эта война продолжается".

Как отметил политолог, проблема заключается в том, что глава Госдепа, как и президент США, не спешат винить в этом кровопролитии Россию.

Эксперт также напомнил, что война — это не стихийная беда, которая не зависит ни от кого, как, скажем, ураган.

Путин решил агрессивно напасть на Украину и с тех пор каждый день продолжает свою агрессию, предъявляя все новые и новые требования. Это главная правда войны, но Россия всегда отрицала ее, а при президенте Дональде Трампе ее отрицают и США. Это возражение превращает мирные переговоры в фарс, — подчеркнул Николас Гроссман. Поделиться

В целом страна-агрессорка Россия только делает вид, что хочет завершить войну, а президент США и его команда помогают ей в этом.