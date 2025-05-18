"Это фарс". Американский политолог оценил переговоры Украины и РФ

Профессор политологии в Университете Иллинойса Николас Гроссман считает, что президент США Дональд Трамп превратил переговоры Украины и РФ в фарс. По его мнению, провал встречи в Стамбуле по поводу завершения войны — это логическое развитие событий.
Главные тезисы
- Агрессивная политика Путина и отсутствие ответственности со стороны США усложняют ситуацию на международной арене.
- Трамп не хочет признавать Россию агрессором, а Украину жертвой.
Что не так с подходом Трампа к Украине и РФ
Николас Гроссман обратил внимание на недавнее заявление шефа американской дипломатии Марко Рубио.
Последний жаловался на то, что люди, которые были живы в Украине, сегодня мертвы, "потому что эта война продолжается".
Как отметил политолог, проблема заключается в том, что глава Госдепа, как и президент США, не спешат винить в этом кровопролитии Россию.
Эксперт также напомнил, что война — это не стихийная беда, которая не зависит ни от кого, как, скажем, ураган.
В целом страна-агрессорка Россия только делает вид, что хочет завершить войну, а президент США и его команда помогают ей в этом.
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