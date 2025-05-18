"Как можно скорее". Команда Трампа выдвинула требование Путину
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"Как можно скорее". Команда Трампа выдвинула требование Путину

Трамп настроен решительно по поводу встречи с Путиным
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Источник:  CBS News

Шеф американской дипломатии Марко Рубио сообщил, что президент Дональд Трамп требует как можно скорее провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Главные тезисы

  • Рубио считает, что переговоры Трампа и Путина будут способствовать успешным мирным переговорам между Украиной и Россией.
  • Президент США заявил, что также планирует поговорить с Зеленским.

Трамп настроен решительно по поводу встречи с Путиным

По мнению главы Госдепа США, единственный способ успешного развития мирных переговоров между Киевом и Москвой — это личная встреча Трампа и Путина.

На этом фоне Марк Рубио официально подтвердил, что глава Белого дома публично предлагает российскому диктатору провести личную встречу.

Организация такой встречи требует определенных усилий, поэтому я не могу сказать, что сейчас планируется выбор места и даты. Но президент хочет этого. Он хочет сделать это как можно скорее.

Марк Рубио

Марк Рубио

Глава Госдепа США

Что важно понимать, еще 17 мая глава Белого дома анонсировал телефонный разговор Путиным в понедельник 19 мая.

Кроме того, Дональд Трампа дал понять, что после этого позвонит по телефону украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Надеюсь, что это будет продуктивный день, будет заключено прекращение огня, и эта очень жестокая война, война, которой никогда не должно было быть, закончится, — подчеркнул украинский лидер.

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