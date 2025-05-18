"Как можно скорее". Команда Трампа выдвинула требование Путину

Шеф американской дипломатии Марко Рубио сообщил, что президент Дональд Трамп требует как можно скорее провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.
Главные тезисы
- Рубио считает, что переговоры Трампа и Путина будут способствовать успешным мирным переговорам между Украиной и Россией.
- Президент США заявил, что также планирует поговорить с Зеленским.
Трамп настроен решительно по поводу встречи с Путиным
По мнению главы Госдепа США, единственный способ успешного развития мирных переговоров между Киевом и Москвой — это личная встреча Трампа и Путина.
На этом фоне Марк Рубио официально подтвердил, что глава Белого дома публично предлагает российскому диктатору провести личную встречу.
Что важно понимать, еще 17 мая глава Белого дома анонсировал телефонный разговор Путиным в понедельник 19 мая.
Кроме того, Дональд Трампа дал понять, что после этого позвонит по телефону украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
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