"Как можно скорее". Команда Трампа выдвинула требование Путину

Шеф американской дипломатии Марко Рубио сообщил, что президент Дональд Трамп требует как можно скорее провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Трамп настроен решительно по поводу встречи с Путиным

По мнению главы Госдепа США, единственный способ успешного развития мирных переговоров между Киевом и Москвой — это личная встреча Трампа и Путина.

На этом фоне Марк Рубио официально подтвердил, что глава Белого дома публично предлагает российскому диктатору провести личную встречу.

Организация такой встречи требует определенных усилий, поэтому я не могу сказать, что сейчас планируется выбор места и даты. Но президент хочет этого. Он хочет сделать это как можно скорее. Марк Рубио Глава Госдепа США

Что важно понимать, еще 17 мая глава Белого дома анонсировал телефонный разговор Путиным в понедельник 19 мая.

Кроме того, Дональд Трампа дал понять, что после этого позвонит по телефону украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.