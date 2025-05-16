Иностранные поставщики оружия обманули Украину на 770 млн долл

Согласно данным издания Financial Times, за последние 3 года войны Украина потратила уже 770 миллионов долларов на оружие от иностранных поставщиков, большинство из которых она до сих пор не получила.

Как иностранные поставщики обманывают Украину

Указано, что в распоряжении Financial Times оказались документы Минобороны Украины.

Крайне красноречивою является история гражданина США Таннера Кука из Аризоны, который является владельцем маленького магазина оружия.

Еще 3 года назад компания Кука — OTL — получила контракт на 49 миллионов евро на поставку боеприпасов для украинской армии.

За это Украина перечислила 17,1 миллионов евро аванса, однако боеприпасы до сих пор не получила.

Несмотря на то, что украинская сторона выиграла арбитраж в Вене, деньги вернуть не смогла.

Ситуацию усугубляют и внутренние коррупционные скандалы: несколько чиновников, ответственных за оборонные закупки, уже были уволены, некоторым предъявлены обвинения. Расследуются десятки контрактов, вызывающих подозрения в злоупотреблениях. Поделиться

Также указано, что согласно данным украинского суда, в апреле 2022 года государственная компания "Укрспецэкспорт" приобрела 120-мм минометы у продавцов из Судана, имевших тесные связи с ФСБ России и ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.