"Через 2-3 недели". Трамп намекнул на хорошие новости для Украины

Американский лидер Дональд Трамп, комментируя мирные переговоры по завершению войны России против Украины, заявил, что мир станет еще безопаснее "через 2 - 3 недели".

Трамп намекает на существенный прогресс в ближайшем будущем

Глава Белого дома еще раз повторил ранее озвученное им утверждение, что российский диктатор Путин не приехал бы на переговоры в Турцию, если бы туда не прибыл и президент США.

Я понимаю это, — заявил Трамп. Поделиться

Кроме того, он подчеркнул, что "мы должны это сделать", чтобы завершить войну.

На этом фоне американский лидер анонсировал переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Я встречусь с Путиным, как только мы сможем это организовать… Но я вам скажу, что уже сейчас мир значительно безопаснее. И я думаю, через две-три недели он будет еще более безопасным. Дональд Трамп Президент США

❗️The world will be a lot safer in 2-3 weeks, Trump said.



“I will meet with Putin as soon as we can arrange it,” the US President said. pic.twitter.com/NhNHxJlOJv — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) May 16, 2025

Таким образом, Трамп выразил надежду, что сможет договориться с Путиным о завершении боевых действий в Украине.