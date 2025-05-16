"Через 2-3 недели". Трамп намекнул на хорошие новости для Украины
Категория
Политика
Дата публикации

"Через 2-3 недели". Трамп намекнул на хорошие новости для Украины

Трамп намекает на существенный прогресс в ближайшем будущем
Читати українською
Источник:  online.ua

Американский лидер Дональд Трамп, комментируя мирные переговоры по завершению войны России против Украины, заявил, что мир станет еще безопаснее "через 2 - 3 недели".

Главные тезисы

  • Трамп объявил о намерении провести переговоры с российским диктатором.
  • Президент США считает, что без его встречи с Путиным завершение войны невозможно.

Трамп намекает на существенный прогресс в ближайшем будущем

Глава Белого дома еще раз повторил ранее озвученное им утверждение, что российский диктатор Путин не приехал бы на переговоры в Турцию, если бы туда не прибыл и президент США.

Я понимаю это, — заявил Трамп.

Кроме того, он подчеркнул, что "мы должны это сделать", чтобы завершить войну.

На этом фоне американский лидер анонсировал переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Я встречусь с Путиным, как только мы сможем это организовать… Но я вам скажу, что уже сейчас мир значительно безопаснее. И я думаю, через две-три недели он будет еще более безопасным.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Таким образом, Трамп выразил надежду, что сможет договориться с Путиным о завершении боевых действий в Украине.

Как считает глава Белого дома, завершение войны не может состояться без его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В Стамбуле начались переговоры Украины, США и Турции — видео
Что известно о переговорах Украины и РФ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский, Макрон, Стармер, Мерц и Эрдоган собираются на срочную встречу
Что известно о переговорах лидеры Европы в Албании
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп анонсировал переговоры с Путиным касательно Украины
Трамп готов встретиться с Путиным

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?