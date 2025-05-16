"Через 2-3 недели". Трамп намекнул на хорошие новости для Украины

Американский лидер Дональд Трамп, комментируя мирные переговоры по завершению войны России против Украины, заявил, что мир станет еще безопаснее "через 2 - 3 недели".
Главные тезисы
- Трамп объявил о намерении провести переговоры с российским диктатором.
- Президент США считает, что без его встречи с Путиным завершение войны невозможно.
Трамп намекает на существенный прогресс в ближайшем будущем
Глава Белого дома еще раз повторил ранее озвученное им утверждение, что российский диктатор Путин не приехал бы на переговоры в Турцию, если бы туда не прибыл и президент США.
Кроме того, он подчеркнул, что "мы должны это сделать", чтобы завершить войну.
На этом фоне американский лидер анонсировал переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.
Таким образом, Трамп выразил надежду, что сможет договориться с Путиным о завершении боевых действий в Украине.
Как считает глава Белого дома, завершение войны не может состояться без его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.
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