"Через 2-3 тижні". Трамп натякнув на хороші новини для України
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"Через 2-3 тижні". Трамп натякнув на хороші новини для України

Трамп
Джерело:  online.ua

Американський лідер Дональд Трамп, коментуючи мирні переговори щодо завершення війни Росії проти України, заявив, що світ стане ще безпечнішим "через 2 - 3 тижні".

Головні тези:

  • Трамп оголосив про намір провести переговори з російським диктатором.
  • Президент США вважає, що без його зустрічі з Путіним завершення війни неможливе.

Трамп натякає на суттєвий прогрес у найближчому майбутньому

Очільник Білого дому вкотре повторив раніше озвучене ним твердження, що російський диктатор Путін не приїхав би на переговори до Туреччини, якби туди не прибув і президент США.

Я розумію це, — заявив Трамп.

Окрім того, він наголосив, що "ми повинні це зробити", щоб завершити війну.

На цьому тлі американський лідер анонсував переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

Я зустрінуся з Путіним, як тільки ми зможемо це організувати… Але я вам скажу, що вже зараз світ є значно безпечнішим. І я думаю, за два-три тижні він буде ще безпечнішим.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Таким чином Трамп висловив надію, що зможе домовитись з Путіним про завершення бойових дій в Україні.

Як вважає очільник Білого дому, завершення війни не може відбутися без його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

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