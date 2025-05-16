"Через 2-3 тижні". Трамп натякнув на хороші новини для України

Американський лідер Дональд Трамп, коментуючи мирні переговори щодо завершення війни Росії проти України, заявив, що світ стане ще безпечнішим "через 2 - 3 тижні".

Трамп натякає на суттєвий прогрес у найближчому майбутньому

Очільник Білого дому вкотре повторив раніше озвучене ним твердження, що російський диктатор Путін не приїхав би на переговори до Туреччини, якби туди не прибув і президент США.

Я розумію це, — заявив Трамп. Поширити

Окрім того, він наголосив, що "ми повинні це зробити", щоб завершити війну.

На цьому тлі американський лідер анонсував переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

Я зустрінуся з Путіним, як тільки ми зможемо це організувати… Але я вам скажу, що вже зараз світ є значно безпечнішим. І я думаю, за два-три тижні він буде ще безпечнішим. Дональд Трамп Президент США

❗️The world will be a lot safer in 2-3 weeks, Trump said.



“I will meet with Putin as soon as we can arrange it,” the US President said. pic.twitter.com/NhNHxJlOJv — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) May 16, 2025

Таким чином Трамп висловив надію, що зможе домовитись з Путіним про завершення бойових дій в Україні.