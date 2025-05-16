"Через 2-3 тижні". Трамп натякнув на хороші новини для України

Американський лідер Дональд Трамп, коментуючи мирні переговори щодо завершення війни Росії проти України, заявив, що світ стане ще безпечнішим "через 2 - 3 тижні".
Головні тези:
- Трамп оголосив про намір провести переговори з російським диктатором.
- Президент США вважає, що без його зустрічі з Путіним завершення війни неможливе.
Трамп натякає на суттєвий прогрес у найближчому майбутньому
Очільник Білого дому вкотре повторив раніше озвучене ним твердження, що російський диктатор Путін не приїхав би на переговори до Туреччини, якби туди не прибув і президент США.
Окрім того, він наголосив, що "ми повинні це зробити", щоб завершити війну.
На цьому тлі американський лідер анонсував переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.
Таким чином Трамп висловив надію, що зможе домовитись з Путіним про завершення бойових дій в Україні.
Як вважає очільник Білого дому, завершення війни не може відбутися без його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.
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