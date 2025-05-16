У Стамбулі почалися переговори України, США і Туреччини — відео

Близько 10:50 Міністерство закордонних справ України офіційно підтвердило, що у Стамбулі (Туреччина) стартували тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини щодо завершення загарбницької війни, яку веде Росія.

Що наразі відомо про переговори України та РФ

Дипломатичне відомство України опублікувало відео, на якому видно главу МЗС України Андрія Сибігу, шефа американської дипломатії Марко Рубіо та керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

В Стамбулі розпочинаються тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини, — йдеться в офіційній заяві міністерства. Поширити

Згідно з даними журналістів, делегації від України, Туреччини та США прибули до палацу Долмабахче для проведення тристоронніх переговорів.

Турецька агенція Anadolu дізналася від своїх анонімних джерел, що зустріч між делегаціями України та Росії у Стамбулі щодо завершення війни розпочнеться о 12:30. До перемовин також доєднається Туреччина.

Також стало відомо, що американський лідер Дональд Трамп не поїде в Туреччину на переговори після свого близькосхідного турне.