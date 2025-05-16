"Велика поступка". Мерц відреагував на неочікуване рішення Зеленського

Як зізнався німецький лідер Фрідріх Мерц, він вважає "великою поступкою" те, що президент України Володимир Зеленський поїхав на переговори з Росією до Стамбула.

Мерц оцінив крок Зеленського

Що важливо розуміти, російський диктатор Володимир Путін першим зажадав проведення прямих переговорів між РФ та Україною.

Він навіть самостійно визначив дату та місце — 15 травня, Стамбул (Туреччина).

На це український лідер Володимир Зеленський відповів, що готовий зустрітися та говорити безпосередньо з Путіним. Глава держави підтвердив свій візит до Туреччини.

Нелегітимний глава Кремля до останнього не розкривав склад російської делегації, таким чином даючи зрозуміти, що він не збирається летіти до Стамбулу.

Попри це, Володимир Зеленський вирушив на переговори, даючи світ сигнал, що Україна готова завершувати війну, на відміну від РФ.

На переконання нового канцлера ФРН Фрідріха Мерца, це буле “велика поступка” з боку українського лідера.

Що стосується російського диктатора Володимира Путіна, то він, як вважає лідер Німеччини, "поставив себе в незручне становище".

На тлі останніх подій Мерц також повідомив, що новий пакет санкцій проти Росії готовий до ухвалення.