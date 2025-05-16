"Велика поступка". Мерц відреагував на неочікуване рішення Зеленського

Як зізнався німецький лідер Фрідріх Мерц, він вважає "великою поступкою" те, що президент України Володимир Зеленський поїхав на переговори з Росією до Стамбула.
Головні тези:
- Мерц вважає, що Путін поставив себе в незручне становище відмовою від участі у переговорах зі Зеленським.
- Канцлер ФРН підтвердив, що новий пакет санкцій проти Росії буде ухвалений вже 20 травня.
Мерц оцінив крок Зеленського
Що важливо розуміти, російський диктатор Володимир Путін першим зажадав проведення прямих переговорів між РФ та Україною.
Він навіть самостійно визначив дату та місце — 15 травня, Стамбул (Туреччина).
На це український лідер Володимир Зеленський відповів, що готовий зустрітися та говорити безпосередньо з Путіним. Глава держави підтвердив свій візит до Туреччини.
Нелегітимний глава Кремля до останнього не розкривав склад російської делегації, таким чином даючи зрозуміти, що він не збирається летіти до Стамбулу.
Попри це, Володимир Зеленський вирушив на переговори, даючи світ сигнал, що Україна готова завершувати війну, на відміну від РФ.
На переконання нового канцлера ФРН Фрідріха Мерца, це буле “велика поступка” з боку українського лідера.
Що стосується російського диктатора Володимира Путіна, то він, як вважає лідер Німеччини, "поставив себе в незручне становище".
На тлі останніх подій Мерц також повідомив, що новий пакет санкцій проти Росії готовий до ухвалення.
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