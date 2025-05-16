Как признался немецкий лидер Фридрих Мерц, он считает "большой уступкой" то, что президент Украины Владимир Зеленский уехал на переговоры с Россией в Стамбул.

Мерц оценил шаг Зеленского

Что важно понимать, российский диктатор Владимир Путин первым потребовал проведения прямых переговоров между РФ и Украиной.

Он даже самостоятельно определил дату и место — 15 мая, Стамбул (Турция).

На это украинский лидер Владимир Зеленский ответил, что готов встретиться и говорить с Путиным. Глава государства подтвердил свой визит в Турцию.

Нелегитимный глава Кремля до последнего не раскрывал состав российской делегации, таким образом давая понять, что он не собирается лететь в Стамбул.

Несмотря на это, Владимир Зеленский отправился на переговоры, давая сигнал, что Украина готова завершать войну, в отличие от РФ.

По убеждению нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца, это была “большая уступка” со стороны украинского лидера.

Что касается российского диктатора Владимира Путина, то он, как считает лидер Германии, "поставил себя в неловкое положение".

На фоне последних событий Мерц также сообщил, что новый пакет санкций против России готов к принятию.