В оккупированном Крыму и России гремит мощная "бавовна" — видео

В течение ночи, а также утром 16 мая в Крыму и разных регионах страны-агрессорки России были слышны громкие взрывы. Местные жители зафиксировали на видео атаку неизвестных ударных дронов. После этого оккупационная "власть" украинского полуострова заявила о якобы уничтожении 6 БпЛА над Черным морем.
Главные тезисы
- Неизвестные дроны атаковали составы береговой обороны Черноморского флота России в Перевальном.
- Под удар беспилотников попала и Брянская область РФ.
В Крыму и России снова громко
Факт атаки на оккупированный россиянами полуостров официально подтвердил ставленник Кремля в Севастополе Михаил Развожаев.
Он заявил о якобы "работе военных".
Ночью телеграмм-канал "Крымский ветер" сообщал, что в Севастополе раздались два мощных взрыва.
По предварительным данным, в результате атаки вспыхнули составы 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота России в Перевальном.
Впоследствии стало известно о взрывах в Ялте.
В Валуйках, которые находятся на российской Брянщине, FPV-дрон без опознавательных знаков нанес удар по АЗС.
В районе подмосковного Подольска горит автосервис, расположенный на территории склада. Площадь возгорания достигла уже 1500 кв.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-