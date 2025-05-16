В оккупированном Крыму и России гремит мощная "бавовна" — видео

В течение ночи, а также утром 16 мая в Крыму и разных регионах страны-агрессорки России были слышны громкие взрывы. Местные жители зафиксировали на видео атаку неизвестных ударных дронов. После этого оккупационная "власть" украинского полуострова заявила о якобы уничтожении 6 БпЛА над Черным морем.

В Крыму и России снова громко

Факт атаки на оккупированный россиянами полуостров официально подтвердил ставленник Кремля в Севастополе Михаил Развожаев.

Он заявил о якобы "работе военных".

По предварительной информации, уничтожено 6 БпЛА в воздухе над морем на большом удалении от берега, — написал он в своих социальных сетях. Поделиться

Ночью телеграмм-канал "Крымский ветер" сообщал, что в Севастополе раздались два мощных взрыва.

По предварительным данным, в результате атаки вспыхнули составы 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота России в Перевальном.

Официально эта информация не подтверждается. Однако в Минтрансе полуострова заявили об ограничении движения транспорта от села Лозовое Симферопольского района в сторону Алушты — эта дорога проходит через Перевальное. Поделиться

Впоследствии стало известно о взрывах в Ялте.

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