США согласовали предоставление Украине ракет для Patriot — кто поставщик
Категория
Мир
Дата публикации

США согласовали предоставление Украине ракет для Patriot — кто поставщик

Patriot
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Источник:  The New York Times

США согласовали передачу Украине от Германии 125 артиллерийских ракет большой дальности и 100 ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Главные тезисы

  • США одобрили передачу Украине от Германии 125 артиллерийских ракет и 100 ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot.
  • Это критически важное для Украины оружие производится в США, и его экспорт возможен только с одобрения американских властей.
  • Украина может нуждаться в американском оружии в ближайшие годы, даже после окончания военной помощи от США, одобренной при администрации Джо Байдена.

Украина получит ракеты для Patriot

Об этом чиновник Конгресса США сообщил в беседе с The New York Times.

Это критически необходимое для Украины оружие, которое производится в США, поэтому экспортировать его без одобрения американских властей невозможно — даже если оно принадлежит другой стране, в этом случае Германии.

Как известно, Европа намерена продлить военную помощь Украине, даже если Соединенные Штаты откажутся помогать.

Но многие из поддержки, обещанной в прошлом месяце в штаб-квартире НАТО — это обязательство производить или закупать оружие в ближайшие годы, а не немедленно.

Поэтому Украина может нуждаться в американском оружии еще некоторое время. К лету военная помощь Америки, одобренная при администрации Джо Байдена, иссякнет.

Заместитель председателя комитета безопасности Верховной Рады Украины Егор Чернев сказал NYT, что одной из причин заключить со Штатами соглашение о недрах является надежда, что так американская военная помощь не прекратится.

Зеленский заявил, что обсуждал системы противовоздушной обороны с президентом США Дональдом Трампом на похоронах Папы Франциска в Ватикане, назвав эту встречу "лучшей в их жизни".

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