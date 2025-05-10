США согласовали предоставление Украине ракет для Patriot — кто поставщик

США согласовали передачу Украине от Германии 125 артиллерийских ракет большой дальности и 100 ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot.
Главные тезисы
- США одобрили передачу Украине от Германии 125 артиллерийских ракет и 100 ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot.
- Это критически важное для Украины оружие производится в США, и его экспорт возможен только с одобрения американских властей.
- Украина может нуждаться в американском оружии в ближайшие годы, даже после окончания военной помощи от США, одобренной при администрации Джо Байдена.
Украина получит ракеты для Patriot
Об этом чиновник Конгресса США сообщил в беседе с The New York Times.
Это критически необходимое для Украины оружие, которое производится в США, поэтому экспортировать его без одобрения американских властей невозможно — даже если оно принадлежит другой стране, в этом случае Германии.
Как известно, Европа намерена продлить военную помощь Украине, даже если Соединенные Штаты откажутся помогать.
Поэтому Украина может нуждаться в американском оружии еще некоторое время. К лету военная помощь Америки, одобренная при администрации Джо Байдена, иссякнет.
Заместитель председателя комитета безопасности Верховной Рады Украины Егор Чернев сказал NYT, что одной из причин заключить со Штатами соглашение о недрах является надежда, что так американская военная помощь не прекратится.
Зеленский заявил, что обсуждал системы противовоздушной обороны с президентом США Дональдом Трампом на похоронах Папы Франциска в Ватикане, назвав эту встречу "лучшей в их жизни".
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