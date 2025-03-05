У ВСУ заканчиваются ракеты для Patriot на фоне прекращения поставок от США

После прекращения военной помощи США Украине запасы ракет к американским системам Patriot могут иссякнуть в течение нескольких следующих недель.

У ВСУ заканчиваются ракеты к Patriot: что дальше

Об этом сообщил украинский чиновник, пожелавший остаться анонимным.

США обладают лицензией на ракетные системы Patriot, а также на производство ракет для них, что делает их воспроизводство многим европейским странам очень сложным, — сказала Екатерина Степаненко, аналитик Института изучения войны (ISW). Поделиться

Patriot является лучшей системой, предоставленной США Украине, и играет решающую роль в противовоздушной обороне Украины. Так что риск их потери вызвал панику у украинских чиновников.

Это единственная система, способная сражаться с русскими баллистическими ракетами. Риск связан с обеспечением Patriot как ремонтом, так и техобслуживанием, а также боеприпасами для защиты Украины от баллистических ракет, заявил премьер-министр страны Денис Шмигаль.

Издание также отмечает, что украинские военные называют Patriot техникой, которую Украина не может позволить себе потерять.