У ВСУ заканчиваются ракеты для Patriot на фоне прекращения поставок от США
Категория
Украина
Дата публикации

У ВСУ заканчиваются ракеты для Patriot на фоне прекращения поставок от США

Patriot
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Источник:  CNN

После прекращения военной помощи США Украине запасы ракет к американским системам Patriot могут иссякнуть в течение нескольких следующих недель.

Главные тезисы

  • Запасы ракет к системам Patriot в ВСУ под угрозой исчерпания вследствие прекращения военной помощи США.
  • Система Patriot играет ключевую роль в противовоздушной обороне Украины и является единственной способной бороться с российскими баллистическими ракетами.

У ВСУ заканчиваются ракеты к Patriot: что дальше

Об этом сообщил украинский чиновник, пожелавший остаться анонимным.

США обладают лицензией на ракетные системы Patriot, а также на производство ракет для них, что делает их воспроизводство многим европейским странам очень сложным, — сказала Екатерина Степаненко, аналитик Института изучения войны (ISW).

Patriot является лучшей системой, предоставленной США Украине, и играет решающую роль в противовоздушной обороне Украины. Так что риск их потери вызвал панику у украинских чиновников.

Это единственная система, способная сражаться с русскими баллистическими ракетами. Риск связан с обеспечением Patriot как ремонтом, так и техобслуживанием, а также боеприпасами для защиты Украины от баллистических ракет, заявил премьер-министр страны Денис Шмигаль.

Издание также отмечает, что украинские военные называют Patriot техникой, которую Украина не может позволить себе потерять.

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