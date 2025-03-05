У ВСУ заканчиваются ракеты для Patriot на фоне прекращения поставок от США

После прекращения военной помощи США Украине запасы ракет к американским системам Patriot могут иссякнуть в течение нескольких следующих недель.
Главные тезисы
- Запасы ракет к системам Patriot в ВСУ под угрозой исчерпания вследствие прекращения военной помощи США.
- Система Patriot играет ключевую роль в противовоздушной обороне Украины и является единственной способной бороться с российскими баллистическими ракетами.
У ВСУ заканчиваются ракеты к Patriot: что дальше
Об этом сообщил украинский чиновник, пожелавший остаться анонимным.
Patriot является лучшей системой, предоставленной США Украине, и играет решающую роль в противовоздушной обороне Украины. Так что риск их потери вызвал панику у украинских чиновников.
Это единственная система, способная сражаться с русскими баллистическими ракетами. Риск связан с обеспечением Patriot как ремонтом, так и техобслуживанием, а также боеприпасами для защиты Украины от баллистических ракет, заявил премьер-министр страны Денис Шмигаль.
Издание также отмечает, что украинские военные называют Patriot техникой, которую Украина не может позволить себе потерять.
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