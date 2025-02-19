Ракет для Patriot не хватает — украинские эксперты оценили потребности ВСУ

Военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков отметил, что Украина нуждается в продолжении поставок боеприпасов в те системы, которые уже были переданы со стороны США.

ВСУ не хватает ракет для Patriot

Ракет до Patriot уже не хватает, и это осознаемая реальность, ведь с 22 января Украина больше не получает от США новые пакеты вооружения. Напомним, что было год назад, когда Байден еще был президентом и республиканцы блокировали выделение денег на помощь Украине. Тогда мы постоянно говорили об угрозах.

По словам военного эксперта, Украина нуждается в постоянной поставке боеприпасов. Пакеты, ранее поступавшие раз в две недели от США, уже не были новостью, но они всегда содержали зенитные ракеты для различных ЗРК, включая ракеты Patriot. Если не обновлять эти запасы, они иссякают.

Вопрос в том, какие запасы были созданы администрацией Байдена и как осуществляются их поставки. Но мы должны понимать, что какая бы подушка запасов ни была создана, она сокращается. Поделиться

Военный эксперт подчеркнул, что Украина нуждается в продолжении поставок боеприпасов в те системы, которые уже были переданы со стороны США.