Ракет для Patriot не хватает — украинские эксперты оценили потребности ВСУ

Военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков отметил, что Украина нуждается в продолжении поставок боеприпасов в те системы, которые уже были переданы со стороны США.
Главные тезисы
- Украине не хватает поставок боеприпасов, в том числе ракет для системы Patriot, создавая реальные угрозы для военных потребностей страны.
- Поставки боеприпасов от США были важны для украинских ВСУ, но процесс остановился, что требует продолжения снабжения.
- Отсутствие новых пакетов вооружения для украинских ВСУ с 22 января приводит к истощению запасов ракет для различных комплексов, включая систему Patriot.
ВСУ не хватает ракет для Patriot
Ракет до Patriot уже не хватает, и это осознаемая реальность, ведь с 22 января Украина больше не получает от США новые пакеты вооружения. Напомним, что было год назад, когда Байден еще был президентом и республиканцы блокировали выделение денег на помощь Украине. Тогда мы постоянно говорили об угрозах.
По словам военного эксперта, Украина нуждается в постоянной поставке боеприпасов. Пакеты, ранее поступавшие раз в две недели от США, уже не были новостью, но они всегда содержали зенитные ракеты для различных ЗРК, включая ракеты Patriot. Если не обновлять эти запасы, они иссякают.
Военный эксперт подчеркнул, что Украина нуждается в продолжении поставок боеприпасов в те системы, которые уже были переданы со стороны США.
Речь идет именно об американских ракетах для американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. Речь идет об американских ракетах для совместных европейско-американских комплексов NASAMS, а также ракетах, используемых в F-16. И вообще, для F-16 необходимо получать соответствующее вооружение американского производства. То есть текущая позиция американского президента Трампа задает вопрос: а где это все брать? — добавил Катков.
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