Військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков зазначив, що Україна потребує продовження постачання боєприпасів до тих систем, які вже були передані з боку США.

ЗСУ не вистачає ракет до Patriot

Ракет до Patriot вже не вистачає, і це реальність, яку ми усвідомлюємо, адже з 22 січня Україна більше не отримує від США нові пакети озброєння. Згадаємо, що було рік тому, коли Байден ще був президентом і республіканці блокували виділення грошей на допомогу Україні. Тоді ми постійно говорили про загрози.

За словами військового експерта, Україна потребує постійного постачання боєприпасів. Пакети, які раніше надходили раз на два тижні від США, вже не були новиною, але вони завжди містили зенітні ракети для різноманітних ЗРК, включно з ракетами до Patriot. Якщо не поновлювати ці запаси, вони вичерпуються.

Питання в тому, які запаси були створені адміністрацією Байдена і як здійснюються їхні постачання. Але ми повинні розуміти, що яка б подушка запасів не була створена, вона скорочується. Поширити

Військовий експерт наголосив, що Україна потребує продовження постачання боєприпасів до тих систем, які вже були передані з боку США.