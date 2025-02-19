Ракет до Patriot не вистачає — українські експерти оцінили потреби ЗСУ

Військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков зазначив, що Україна потребує продовження постачання боєприпасів до тих систем, які вже були передані з боку США.
Головні тези:
- Українські експерти вказали на необхідність постачання боєприпасів для військових систем, зокрема ракет до системи Patriot.
- ЗСУ вже не отримує нові пакети озброєння від США, що створює реальні загрози для військових потреб країни.
- Постійне постачання боєприпасів від США було важливим для українських ЗСУ, але цей процес зараз зупинився.
ЗСУ не вистачає ракет до Patriot
Ракет до Patriot вже не вистачає, і це реальність, яку ми усвідомлюємо, адже з 22 січня Україна більше не отримує від США нові пакети озброєння. Згадаємо, що було рік тому, коли Байден ще був президентом і республіканці блокували виділення грошей на допомогу Україні. Тоді ми постійно говорили про загрози.
За словами військового експерта, Україна потребує постійного постачання боєприпасів. Пакети, які раніше надходили раз на два тижні від США, вже не були новиною, але вони завжди містили зенітні ракети для різноманітних ЗРК, включно з ракетами до Patriot. Якщо не поновлювати ці запаси, вони вичерпуються.
Військовий експерт наголосив, що Україна потребує продовження постачання боєприпасів до тих систем, які вже були передані з боку США.
Мовиться саме про американські ракети для американських зенітно-ракетних комплексів Patriot. Йдеться про американські ракети для спільних європейсько-американських комплексів NASAMS, а також про ракети, які використовуються у F-16. І, взагалі, для F-16 необхідно отримувати відповідне озброєння американського виробництва. Тобто поточна позиція американського президента Трампа ставить питання: а де це все брати? — додав Катков.
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