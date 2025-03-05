У ЗСУ закінчуються ракети до Patriot на тлі припинення постачання від США

Після припинення військової допомоги США Україні запаси ракет до американських систем Patriot можуть вичерпатись упродовж кількох наступних тижнів.
Головні тези:
- Україні загрожує вичерпання запасів ракет до системи Patriot на тлі припинення військової допомоги від США.
- Система Patriot відігравала важливу роль у протиповітряній обороні України та була єдиною здатною боротися з російськими балістичними ракетами.
У ЗСУ закінчуються ракети до Patriot: що далі
Про це повідомив український чиновник, який забажав залишитися анонімним.
Patriot є найкращою системою, наданою США Україні, і вони відіграють вирішальну роль у протиповітряній обороні України. Тож ризик їхньої втрати викликав паніку в українських чиновників.
Це єдина система, здатна боротися з російськими балістичними ракетами. Ризик пов’язаний із забезпеченням Patriot як ремонтом, так і техобслуговуванням, а також боєприпасами для захисту України від балістичних ракет, — заявив прем’єр-міністр країни Денис Шмигаль.
Видання також відзначає, що українські військові називають Patriot технікою, яку Україна не може дозволити собі втратити.
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