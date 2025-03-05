У ЗСУ закінчуються ракети до Patriot на тлі припинення постачання від США
Категорія
Україна
Дата публікації

У ЗСУ закінчуються ракети до Patriot на тлі припинення постачання від США

Patriot
Джерело:  CNN

Після припинення військової допомоги США Україні запаси ракет до американських систем Patriot можуть вичерпатись упродовж кількох наступних тижнів.

Головні тези:

  • Україні загрожує вичерпання запасів ракет до системи Patriot на тлі припинення військової допомоги від США.
  • Система Patriot відігравала важливу роль у протиповітряній обороні України та була єдиною здатною боротися з російськими балістичними ракетами.

У ЗСУ закінчуються ракети до Patriot: що далі

Про це повідомив український чиновник, який забажав залишитися анонімним.

США мають ліцензію на ракетні системи Patriot, а також на виробництво ракет для них, що робить їхнє відтворення багатьом європейським країнам дуже складним, — сказала Катерина Степаненко, аналітик Інституту вивчення війни (ISW).

Patriot є найкращою системою, наданою США Україні, і вони відіграють вирішальну роль у протиповітряній обороні України. Тож ризик їхньої втрати викликав паніку в українських чиновників.

Це єдина система, здатна боротися з російськими балістичними ракетами. Ризик пов’язаний із забезпеченням Patriot як ремонтом, так і техобслуговуванням, а також боєприпасами для захисту України від балістичних ракет, — заявив прем’єр-міністр країни Денис Шмигаль.

Видання також відзначає, що українські військові називають Patriot технікою, яку Україна не може дозволити собі втратити.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Нідерланди передали Україні три пускові установки ЗРК Patriot
Нідерланди передали Україні три пускові установки ЗРК Patriot
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
США передали Україні дефіцитні ракети до Patriot
Patriot
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ракет до Patriot не вистачає — українські експерти оцінили потреби ЗСУ
Patriot

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?