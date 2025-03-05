У ЗСУ закінчуються ракети до Patriot на тлі припинення постачання від США

Після припинення військової допомоги США Україні запаси ракет до американських систем Patriot можуть вичерпатись упродовж кількох наступних тижнів.

У ЗСУ закінчуються ракети до Patriot: що далі

Про це повідомив український чиновник, який забажав залишитися анонімним.

США мають ліцензію на ракетні системи Patriot, а також на виробництво ракет для них, що робить їхнє відтворення багатьом європейським країнам дуже складним, — сказала Катерина Степаненко, аналітик Інституту вивчення війни (ISW). Поширити

Patriot є найкращою системою, наданою США Україні, і вони відіграють вирішальну роль у протиповітряній обороні України. Тож ризик їхньої втрати викликав паніку в українських чиновників.

Це єдина система, здатна боротися з російськими балістичними ракетами. Ризик пов’язаний із забезпеченням Patriot як ремонтом, так і техобслуговуванням, а також боєприпасами для захисту України від балістичних ракет, — заявив прем’єр-міністр країни Денис Шмигаль.

Видання також відзначає, що українські військові називають Patriot технікою, яку Україна не може дозволити собі втратити.