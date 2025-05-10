США погодили надання Україні ракет для Patriot — хто постачальник

США погодили передання Україні від Німеччини 125 артилерійських ракет великої дальності і 100 ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot.
Головні тези:
- Україна отримає від Німеччини 125 артилерійських ракет великої дальності та 100 ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot.
- Експорт американської зброї без схвалення влади США неможливий, навіть якщо вона належить іншій країні, наприклад, Німеччині.
Україна отримає ракети для Patriot
Про це чиновник Конгресу США повідомив у розмові з The New York Times.
Це критично необхідна для України зброя, яка виробляється в США, тож експортувати її без схвалення американської влади неможливо — навіть якщо вона належить іншій країні, у цьому випадку Німеччині.
Як відомо, Європа має намір продовжити військову допомогу Україні, навіть якщо Сполучені Штати відмовляться допомагати.
Тож Україна може потребувати американської зброї ще деякий час. До літа військова допомога Америки, схвалена за часів адміністрації Джо Байдена, вичерпається.
Заступник голови безпекового комітету Верховної ради України Єгор Чернєв сказав NYT, що однією з причиною укласти зі Штатами угоду про надра є надія, що так американська військова допомога не припиниться.
Зеленський заявив, що обговорював системи протиповітряної оборони з президентом США Дональдом Трампом на похороні Папи Франциска у Ватикані, назвавши цю зустріч "найкращою в їхньому житті".
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