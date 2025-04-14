Украина готова купить у США 10 систем Patriot — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова купить у США десять систем Patriot или получить лицензии на их производство. По его словам, Киев ищет все возможные форматы для защиты мирного населения.

Украина может заплатить США за 10 Patriot — Зеленский

Владимир Зеленский обратился в США с предложением по приобретению дополнительных систем Patriot для усиления защиты украинского неба от ракетных атак.

По словам Зеленского, Украина готова потратить 15 миллиардов долларов на закупку 10 систем, которые смогут защитить крупнейшие города, где сосредоточено скопление людей.

Президент отметил, что вопрос не касается финансов — Украина готова заплатить за эти системы.

Мы готовы заплатить эти 15 миллиардов. Мы найдем эти деньги и все будем платить. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам Зеленского, некоторые европейские партнеры выразили готовность помочь финансово, чтобы Украина смогла получить необходимое оборудование.

Но США говорят, что сегодня нет возможностей, но в настоящее время они передают такие системы, например Израилю. Поделиться

Зеленский отметил, что Украина готова к разным вариантам сотрудничества, в частности, купить лицензии на производство систем Patriot и соответствующих ракет. Он предложил возможность получения этих систем в аренду от стран, где они уже размещены, а также вернуть их на нужды.

Мы хотели заплатить за это, иметь лицензии и тогда уже понять, как и в какой срок мы можем построить полностью систему закрытия нашего неба.

Владимир Зеленский подчеркнул, что существует много форматов для обеспечения защиты Украины от российских атак, и для этого нужно желание и поддержка международных партнеров.