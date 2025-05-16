В окупованому Криму та Росії гримить потужна "бавовна" — відео

Протягом ночі, а також вранці 16 травня в Криму та різних регіонах країни-агресорки Росії було чутно гучні вибухи. Місцеві мешканці зафіксували на відео атаку невідомих ударних дронів. Після цього окупаційна "влада" українського півострова заявила про нібито знищення 6 БпЛА над Чорним морем.

У Криму та Росії знову гучно

Факт атаки на окупований росіянами півострів офіційно підтвердив ставленик Кремля у Севастополі Михайло Развожаєв.

Він заявив про нібито "роботу військових".

За попередньою інформацією, знищено 6 БпЛА в повітрі над морем на великому віддаленні від берега, — написав він у своїх соціальних мережах. Поширити

Вночі телеграм-канал "Кримський вітер" повідомляв, що в Севастополі пролунали два потужні вибухи.

За попередніми даними, внаслідок атаки спалахнули склади 126-ї бригади берегової оборони Чорноморського флоту Росії в Перевальному.

Офіційно ця інформація не підтверджується. Однак у Мінтрансі півострова заявили про обмеження руху транспорту від села Лозове Сімферопольського району у бік Алушти — ця дорога проходить через Перевальне. Поширити

Згодом стало відомо про вибухи в районі Ялти.

Також стало відомо, що у Салаваті (Башкирія) несподівано вибухнула парафінова фабрика “Свєча”.

Наразі відомо, що будівля заводу частково обрушилась та спалахнула пожежа. Постраждали 4 росіянина, ще 1 знаходиться під завалами.

У Валуйках, що знаходиться у російській Брянщині, FPV-дрон без розпізнавальних знаків завдав удару по АЗС.

В районі підмосковного Подольська палає автосервіс, розташований на території складі. Площа загоряння сягнула уже 1500 кв метрів.