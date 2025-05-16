Україна втратила F-16 під час повітряного бою з Росією

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що 16 травня, близько 03:30, було втрачено зв’язок із винищувачем F-16. Пілот виконував завдання під час відбиття повітряного нападу російських загарбників, однак зіткнувся з нештатною ситуацією на борту.

Пілоту F-16 вдалося вижити

Згідно з останніми даними, під час повітряного бою пілот встиг знищити три повітряні цілі ворога, а також уже відпрацьовував по четвертій, застосовуючи авіаційну гармату.

Проте у цей момент на борту виникла нештатна ситуація, причини та деталі якої поки не розкриваються.

Пілот зробив усе можливе, щоб відвести винищувач якнайдалі від населеного пункту та врятувати життя цивільного населення.

Після цього йому вдалося успішно катапультуватися.

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що завдяки оперативній роботі групи пошуково-рятувального забезпечення, пілота швидко відшукали та евакуйовали.