Україна втратила F-16 під час повітряного бою з Росією
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна втратила F-16 під час повітряного бою з Росією

Повітряні Сили ЗСУ
Пілоту F-16 вдалося вижити
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Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що 16 травня, близько 03:30, було втрачено зв’язок із винищувачем F-16. Пілот виконував завдання під час відбиття повітряного нападу російських загарбників, однак зіткнувся з нештатною ситуацією на борту.

Головні тези:

  • Під час повітряного бою з Росією пілот F-16 встиг знищити три повітряні цілі ворога.
  • На тлі нештатної ситуації на борту він вирішив катапультуватися, відвівши винищувач подалі від населеного пункту.

Пілоту F-16 вдалося вижити

Згідно з останніми даними, під час повітряного бою пілот встиг знищити три повітряні цілі ворога, а також уже відпрацьовував по четвертій, застосовуючи авіаційну гармату.

Проте у цей момент на борту виникла нештатна ситуація, причини та деталі якої поки не розкриваються.

Пілот зробив усе можливе, щоб відвести винищувач якнайдалі від населеного пункту та врятувати життя цивільного населення.

Після цього йому вдалося успішно катапультуватися.

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що завдяки оперативній роботі групи пошуково-рятувального забезпечення, пілота швидко відшукали та евакуйовали.

Самопочуття льотчика задовільне, він знаходиться в безпечному місці, життю та здоров’ю нічого не загрожує. Для об’єктивного з'ясування всіх обставин призначено комісію, яка вже приступила до роботи, — йдеться в офіційній заяві Повітряних сил України.

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