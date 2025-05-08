Нідерланди і Румунія відкриють навчальний центр для українського техперсоналу F-16

Українці повністю розгортають F-16 для протиповітряної оборони. Ми бачимо щодня, наскільки це необхідно. Для цього потрібні не лише пілоти, але й добре підготовлений технічний персонал. Разом з Румунією ми зараз робимо наступний важливий крок до цього.