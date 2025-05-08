Нідерланди і Румунія відкриють навчальний центр для українського техперсоналу F-16

Нідерланди домовились з Румунією створити навчальний центр для українського персоналу з технічного обслуговування літаків F-16.
Головні тези:
- Навчальний центр для українського техперсоналу F-16 буде створений у Румунії за участю Нідерландів.
- Цей крок спрямований на підготовку технічних спеціалістів для повноцінного функціонування українських винищувачів F-16.
- Угода між країнами підписана під час візиту голови Міністерства оборони Нідерландів до Румунії.
Український техперсонал F-16 навчатиметься у Румунії
На території Румунії вже розташований Європейський навчальний центр підготовки пілотів F-16 (EFTC).
Угоду з приводу створення навчального центру для фахівців було підписано сьогодні, 8 травня, під час візиту голови Міністерства оборони Нідерландів Рубена Брекельманса до свого колеги Ангели Тілвари.
Майбутній навчальний центр буде розташований на авіабазі Фетешті, де розташовується й EFTC.
Україна протягом тривалого часу просила західних союзників надати винищувачі F-16, підкреслюючи їхню важливість для захисту неба та посилення обороноздатності. Після вагань і обговорень Сполучені Штати Америки та партнери погодилися передати літаки, а також розпочати підготовку українських пілотів.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-