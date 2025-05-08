Нідерланди і Румунія відкриють навчальний центр для українського техперсоналу F-16
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Світ
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Нідерланди і Румунія відкриють навчальний центр для українського техперсоналу F-16

Міністерство оборони Нідерландів
F-16
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Нідерланди домовились з Румунією створити навчальний центр для українського персоналу з технічного обслуговування літаків F-16.

Головні тези:

  • Навчальний центр для українського техперсоналу F-16 буде створений у Румунії за участю Нідерландів.
  • Цей крок спрямований на підготовку технічних спеціалістів для повноцінного функціонування українських винищувачів F-16.
  • Угода між країнами підписана під час візиту голови Міністерства оборони Нідерландів до Румунії.

Український техперсонал F-16 навчатиметься у Румунії

На території Румунії вже розташований Європейський навчальний центр підготовки пілотів F-16 (EFTC).

Угоду з приводу створення навчального центру для фахівців було підписано сьогодні, 8 травня, під час візиту голови Міністерства оборони Нідерландів Рубена Брекельманса до свого колеги Ангели Тілвари.

Майбутній навчальний центр буде розташований на авіабазі Фетешті, де розташовується й EFTC.

Українці повністю розгортають F-16 для протиповітряної оборони. Ми бачимо щодня, наскільки це необхідно. Для цього потрібні не лише пілоти, але й добре підготовлений технічний персонал. Разом з Румунією ми зараз робимо наступний важливий крок до цього.

Рубен Брекельманс

Рубен Брекельманс

Міністр оборони Нідерландів

Україна протягом тривалого часу просила західних союзників надати винищувачі F-16, підкреслюючи їхню важливість для захисту неба та посилення обороноздатності. Після вагань і обговорень Сполучені Штати Америки та партнери погодилися передати літаки, а також розпочати підготовку українських пілотів.

У 2023-му було створено авіаційну коаліцію. Як пізніше пояснював президент Володимир Зеленський, Україні потрібно мінімум 128 винищувачі F-16.

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