Нидерланды и Румыния откроют учебный центр для украинского техперсонала F-16
Категория
Мир
Дата публикации

Нидерланды и Румыния откроют учебный центр для украинского техперсонала F-16

Министерство обороны Нидерландов
F-16
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Нидерланды договорились с Румынией создать обучающий центр для украинского персонала по техническому обслуживанию самолетов F-16.

Главные тезисы

  • Нидерланды и Румыния создадут учебный центр для украинского персонала F-16 в Румынии.
  • Соглашение направлено на обучение технических специалистов для обслуживания украинских истребителей F-16.
  • Украинцы смогут проходить обучение на авиабазе в Румынии, где уже функционирует Европейский учебный центр подготовки пилотов F-16.

Украинский техперсонал F-16 будет учиться в Румынии

На территории Румынии уже находится Европейский учебный центр подготовки пилотов F-16 (EFTC).

Соглашение о создании учебного центра для специалистов было подписано сегодня, 8 мая, во время визита главы Министерства обороны Нидерландов Рубена Брекельманса к своему коллеге Ангеле Тилваре.

Будущий учебный центр будет расположен на авиабазе Фетешти, где располагается и EFTC.

Украинцы полностью разворачивают F-16 для противовоздушной обороны. Мы видим каждый день, насколько это необходимо. Для этого требуются не только пилоты, но и хорошо подготовленный технический персонал. Вместе с Румынией мы делаем следующий важный шаг к этому.

Рубен Брекельманс

Рубен Брекельманс

Министр обороны Нидерландов

Украина долгое время просила западных союзников предоставить истребители F-16, подчеркивая их важность для защиты неба и усиления обороноспособности. После колебаний и обсуждений Соединенные Штаты и партнеры согласились передать самолеты, а также начать подготовку украинских пилотов.

В 2023-м была создана авиационная коалиция. Как позже объяснял президент Владимир Зеленский, Украине нужно минимум 128 истребителей F-16.

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