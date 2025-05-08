Нидерланды и Румыния откроют учебный центр для украинского техперсонала F-16

Нидерланды договорились с Румынией создать обучающий центр для украинского персонала по техническому обслуживанию самолетов F-16.
Главные тезисы
- Нидерланды и Румыния создадут учебный центр для украинского персонала F-16 в Румынии.
- Соглашение направлено на обучение технических специалистов для обслуживания украинских истребителей F-16.
- Украинцы смогут проходить обучение на авиабазе в Румынии, где уже функционирует Европейский учебный центр подготовки пилотов F-16.
Украинский техперсонал F-16 будет учиться в Румынии
На территории Румынии уже находится Европейский учебный центр подготовки пилотов F-16 (EFTC).
Соглашение о создании учебного центра для специалистов было подписано сегодня, 8 мая, во время визита главы Министерства обороны Нидерландов Рубена Брекельманса к своему коллеге Ангеле Тилваре.
Будущий учебный центр будет расположен на авиабазе Фетешти, где располагается и EFTC.
Украина долгое время просила западных союзников предоставить истребители F-16, подчеркивая их важность для защиты неба и усиления обороноспособности. После колебаний и обсуждений Соединенные Штаты и партнеры согласились передать самолеты, а также начать подготовку украинских пилотов.
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