Нидерланды и Румыния откроют учебный центр для украинского техперсонала F-16

Украинцы полностью разворачивают F-16 для противовоздушной обороны. Мы видим каждый день, насколько это необходимо. Для этого требуются не только пилоты, но и хорошо подготовленный технический персонал. Вместе с Румынией мы делаем следующий важный шаг к этому.