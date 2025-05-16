Украина потеряла F-16 во время воздушного боя с Россией

Воздушные силы ВСУ сообщают, что 16 мая, около 03:30, была потеряна связь с истребителем F-16. Пилот выполнял задачи при отражении воздушного нападения российских захватчиков, однако столкнулся с нештатной ситуацией на борту.
Главные тезисы
- В ходе воздушного боя с Россией пилот F-16 успел уничтожить три воздушных цели врага.
- На фоне нештатной ситуации на борту он решил катапультироваться, отведя истребитель от населенного пункта.
Пилоту F-16 удалось выжить
Согласно последним данным, во время воздушного боя пилот успел уничтожить три воздушных цели врага, а также уже отрабатывал по четвертой, применяя авиационную пушку.
Однако в этот момент на борту возникла нештатная ситуация, причины и детали которой пока не раскрываются.
Пилот сделал все возможное, чтобы отвести истребитель подальше от населенного пункта и спасти жизнь гражданского населения.
После этого ему удалось успешно катапультироваться.
Воздушные силы ВСУ сообщают, что благодаря оперативной работе группы поисково-спасательного обеспечения пилота быстро отыскали и эвакуировали.
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