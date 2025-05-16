Украина потеряла F-16 во время воздушного боя с Россией
Категория
Украина
Дата публикации

Украина потеряла F-16 во время воздушного боя с Россией

Воздушные Силы ВСУ
Пилоту F-16 удалось выжить
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Воздушные силы ВСУ сообщают, что 16 мая, около 03:30, была потеряна связь с истребителем F-16. Пилот выполнял задачи при отражении воздушного нападения российских захватчиков, однако столкнулся с нештатной ситуацией на борту.

Главные тезисы

  • В ходе воздушного боя с Россией пилот F-16 успел уничтожить три воздушных цели врага.
  • На фоне нештатной ситуации на борту он решил катапультироваться, отведя истребитель от населенного пункта.

Пилоту F-16 удалось выжить

Согласно последним данным, во время воздушного боя пилот успел уничтожить три воздушных цели врага, а также уже отрабатывал по четвертой, применяя авиационную пушку.

Однако в этот момент на борту возникла нештатная ситуация, причины и детали которой пока не раскрываются.

Пилот сделал все возможное, чтобы отвести истребитель подальше от населенного пункта и спасти жизнь гражданского населения.

После этого ему удалось успешно катапультироваться.

Воздушные силы ВСУ сообщают, что благодаря оперативной работе группы поисково-спасательного обеспечения пилота быстро отыскали и эвакуировали.

Самочувствие лётчика удовлетворительное, он находится в безопасном месте, жизни и здоровью ничего не угрожает. Для объективного выяснения всех обстоятельств назначена комиссия, которая уже приступила к работе, — сказано в официальном заявлении Воздушных сил Украины.

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