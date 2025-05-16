В Польше оценили вероятность предоставления Украине МиГ-29

По словам главы посольства Польши в Украине Петра Лукасевича, передача советских истребителей МиГ-29 Украине вполне возможна. Кроме того, он официально подтвердил, что переговоры по этому поводу продолжаются.

У Украины все еще есть шанс получить МиГ-29

Журналист поинтересовался у польского дипломата, какая вероятность того, что Украина получит дополнительную партию самолетов МиГ-29.

По убеждению Лукасевича, это, прежде всего, зависит от украинской стороны, поскольку она сейчас сконцентрирована на освоении новых типов вооружений, таких как самолеты Gripen или F-16.

Что касается МиГ-29, то мы постепенно выводим их из нашего вооружения, заменяя на F-16. Передача их Украине вполне возможна, соответствующие переговоры продолжаются, — подчеркнул руководитель посольства Польши в Украине. Поделиться

Что важно понимать, осенью 2024 года официальный Киев многократно призвал Варшаву передать Украине истребители советского образца МиГ-29.

Однако власти Польши утверждали, что не могут принять такое решение, ведь оно, мол, ослабит оборону страны.

2 месяца назад польский лидер Анджей Дуда сообщил, что готов рассмотреть предоставление Украине МиГ-29, если получит от союзников адекватную замену.