В Польше оценили вероятность предоставления Украине МиГ-29

По словам главы посольства Польши в Украине Петра Лукасевича, передача советских истребителей МиГ-29 Украине вполне возможна. Кроме того, он официально подтвердил, что переговоры по этому поводу продолжаются.
Главные тезисы
- Власти Польши ранее отказывались передавать Украине самолеты для сохранения собственной обороноспособности.
- Недавно президент Дуда объявил свое условие для принятия такого решения.
У Украины все еще есть шанс получить МиГ-29
Журналист поинтересовался у польского дипломата, какая вероятность того, что Украина получит дополнительную партию самолетов МиГ-29.
По убеждению Лукасевича, это, прежде всего, зависит от украинской стороны, поскольку она сейчас сконцентрирована на освоении новых типов вооружений, таких как самолеты Gripen или F-16.
Что важно понимать, осенью 2024 года официальный Киев многократно призвал Варшаву передать Украине истребители советского образца МиГ-29.
Однако власти Польши утверждали, что не могут принять такое решение, ведь оно, мол, ослабит оборону страны.
2 месяца назад польский лидер Анджей Дуда сообщил, что готов рассмотреть предоставление Украине МиГ-29, если получит от союзников адекватную замену.
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