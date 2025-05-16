У Польщі оцінили ймовірність надання Україні МіГ-29
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Світ
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У Польщі оцінили ймовірність надання Україні МіГ-29

Україна все ще має шанс отримати МіГ-29

За слова глави посольства Польщі в Україні Пйотра Лукасевича, передача радянських винищувачів МіГ-29 Україні цілком можлива. Окрім того, він офіційно підтвердив, що переговори з цього приводу тривають.

Головні тези:

  • Влада Польщі раніше відмовлялася передавати Україні літаки задля збереження власної обороноздатності.
  • Нещодавно президент Дуда оголосив свою умову для ухвалення цього рішення.

Україна все ще має шанс отримати МіГ-29

Журналіст поцікавився у польського дипломата, яка наразі ймовірність того, що Україна отримає додаткову партію літаків МіГ-29.

На переконання Лукасевича, це насамперед залежить від української сторони, оскільки вона наразі сконцентрована на освоєнні нових типів озброєнь, таких як літаки Gripen або F-16.

Що стосується МіГ-29, то ми поступово виводимо їх з нашого озброєння, замінюючи на F-16. Передача їх Україні цілком можлива, відповідні переговори ще тривають, — наголосив керівник посольства Польщі в Україні.

Що важливо розуміти, осінню 2024 року офіційний Київ багато разів закликав Варшаву передати Україні винищувачі радянського зразка МіГ-29.

Однак влада Польщі стверджувала, що не може ухвалити таке рішення, адже воно, мовляв, послабить оборону країни.

2 місяці тому польський лідер Анджей Дуда повідомив, що готовий розглянути надання Україні МіГ-29, якщо отримає від союзників адекватну заміну.

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