Зеленський розкрив правду про свої стосунки з Віткоффом
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Зеленський розкрив правду про свої стосунки з Віткоффом

Що відбувається між Зеленським та Віткоффом
Джерело:  Spiegel

Як відверто зізнався український лідер Володимир Зеленський,  у нього "щось не склалось" у спілкуванні зі посланцем американського президента Дональда Трампа Стівом Віткоффом.

Головні тези:

  • Зеленський досі не мав розмов із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом після скандалу у Білому домі.
  • Відносини між Україною та американськими посадовцями залишаються напруженими через різні погляди на врегулювання війни.

Що відбувається між Зеленським та Віткоффом

Глава держави підтвердив журналістам, що ще ніколи не спілкувався з посланцем Трампа.

Я запрошував усіх радників із безпеки, і всі вони були готові поїхати — мені здається, що з Віткоффом щось не склалось. Я не розмовляв із Віткоффом телефоном. Команда зустрічалася з ним у Парижі. І голова мого президентського офісу Андрій Єрмак розмовляв із ним.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Журналісти також поцікавилися, чи розмовляв він з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом після гучного скандалу у Білому домі.

Володимир Зеленський зізнався, що розмови між ними досі не було.

Що важливо розуміти, раніше глава держави стверджував, що Стів Віткофф своїми заявами про можливе включення українських територій у "мирну угоду" поширює російські наративи.

А іноземним журналістам вдалося дізнатися, що окремі дії та заяви Віткоффа, які стосуються завершення війни РФ проти України, спровокували шквал критики у в Білому домі та серед республіканців.

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