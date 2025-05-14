Зеленський розкрив правду про свої стосунки з Віткоффом

Як відверто зізнався український лідер Володимир Зеленський, у нього "щось не склалось" у спілкуванні зі посланцем американського президента Дональда Трампа Стівом Віткоффом.
Головні тези:
- Зеленський досі не мав розмов із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом після скандалу у Білому домі.
- Відносини між Україною та американськими посадовцями залишаються напруженими через різні погляди на врегулювання війни.
Що відбувається між Зеленським та Віткоффом
Глава держави підтвердив журналістам, що ще ніколи не спілкувався з посланцем Трампа.
Журналісти також поцікавилися, чи розмовляв він з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом після гучного скандалу у Білому домі.
Володимир Зеленський зізнався, що розмови між ними досі не було.
Що важливо розуміти, раніше глава держави стверджував, що Стів Віткофф своїми заявами про можливе включення українських територій у "мирну угоду" поширює російські наративи.
А іноземним журналістам вдалося дізнатися, що окремі дії та заяви Віткоффа, які стосуються завершення війни РФ проти України, спровокували шквал критики у в Білому домі та серед республіканців.
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