Зеленський розкрив правду про свої стосунки з Віткоффом

Як відверто зізнався український лідер Володимир Зеленський, у нього "щось не склалось" у спілкуванні зі посланцем американського президента Дональда Трампа Стівом Віткоффом.

Що відбувається між Зеленським та Віткоффом

Глава держави підтвердив журналістам, що ще ніколи не спілкувався з посланцем Трампа.

Я запрошував усіх радників із безпеки, і всі вони були готові поїхати — мені здається, що з Віткоффом щось не склалось. Я не розмовляв із Віткоффом телефоном. Команда зустрічалася з ним у Парижі. І голова мого президентського офісу Андрій Єрмак розмовляв із ним. Володимир Зеленський Президент України

Журналісти також поцікавилися, чи розмовляв він з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом після гучного скандалу у Білому домі.

Володимир Зеленський зізнався, що розмови між ними досі не було.

Що важливо розуміти, раніше глава держави стверджував, що Стів Віткофф своїми заявами про можливе включення українських територій у "мирну угоду" поширює російські наративи.