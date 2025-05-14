Зеленский раскрыл правду о своих отношениях с Виткоффом

Как откровенно признался украинский лидер Владимир Зеленский, у него "что-то не сложилось" в общении с посланником американского президента Дональда Трампа Стивом Виткоффом.

Что происходит между Зеленским и Виткоффом

Глава государства подтвердил журналистам, что никогда не общался с посланником Трампа.

Я приглашал всех советников по безопасности, и все они были готовы приехать — мне кажется, что с Виткоффом ничего не сложилось. Я не разговаривал с Виткоффом по телефону. Команда встречалась с ним в Париже. И глава моего президентского офиса Андрей Ермак разговаривал с ним. Владимир Зеленский Президент Украины

Журналисты также поинтересовались, разговаривал ли он с вице-президентом США Джей Ди Венсом после громкого скандала в Белом доме.

Владимир Зеленский признался, что разговора между ними до сих пор не было.

Что важно понимать, ранее глава государства утверждал, что Стив Виткофф своими заявлениями о возможном включении украинских территорий в "мирное соглашение" распространяет российские нарративы.