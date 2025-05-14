Зеленский раскрыл правду о своих отношениях с Виткоффом
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Зеленский раскрыл правду о своих отношениях с Виткоффом

Что происходит между Зеленским и Виткоффом
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Источник:  Spiegel

Как откровенно признался украинский лидер Владимир Зеленский, у него "что-то не сложилось" в общении с посланником американского президента Дональда Трампа Стивом Виткоффом.

Главные тезисы

  • Зеленский до сих пор не разговаривал с вице-президентом США Джей Ди Венсом после скандала в Белом доме.
  • Отношения между Украиной и американскими чиновниками остаются напряженными из-за разных взглядов на урегулирование войны.

Что происходит между Зеленским и Виткоффом

Глава государства подтвердил журналистам, что никогда не общался с посланником Трампа.

Я приглашал всех советников по безопасности, и все они были готовы приехать — мне кажется, что с Виткоффом ничего не сложилось. Я не разговаривал с Виткоффом по телефону. Команда встречалась с ним в Париже. И глава моего президентского офиса Андрей Ермак разговаривал с ним.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Журналисты также поинтересовались, разговаривал ли он с вице-президентом США Джей Ди Венсом после громкого скандала в Белом доме.

Владимир Зеленский признался, что разговора между ними до сих пор не было.

Что важно понимать, ранее глава государства утверждал, что Стив Виткофф своими заявлениями о возможном включении украинских территорий в "мирное соглашение" распространяет российские нарративы.

А иностранным журналистам удалось узнать, что отдельные действия и заявления Виткоффа, касающиеся завершения войны РФ против Украины, спровоцировали шквал критики в Белом доме и среди республиканцев.

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