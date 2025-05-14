Зеленский раскрыл правду о своих отношениях с Виткоффом

Как откровенно признался украинский лидер Владимир Зеленский, у него "что-то не сложилось" в общении с посланником американского президента Дональда Трампа Стивом Виткоффом.
Главные тезисы
- Зеленский до сих пор не разговаривал с вице-президентом США Джей Ди Венсом после скандала в Белом доме.
- Отношения между Украиной и американскими чиновниками остаются напряженными из-за разных взглядов на урегулирование войны.
Что происходит между Зеленским и Виткоффом
Глава государства подтвердил журналистам, что никогда не общался с посланником Трампа.
Журналисты также поинтересовались, разговаривал ли он с вице-президентом США Джей Ди Венсом после громкого скандала в Белом доме.
Владимир Зеленский признался, что разговора между ними до сих пор не было.
Что важно понимать, ранее глава государства утверждал, что Стив Виткофф своими заявлениями о возможном включении украинских территорий в "мирное соглашение" распространяет российские нарративы.
А иностранным журналистам удалось узнать, что отдельные действия и заявления Виткоффа, касающиеся завершения войны РФ против Украины, спровоцировали шквал критики в Белом доме и среди республиканцев.
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