В Стамбуле начались переговоры Украины, США и Турции — видео

Около 10:50 Министерство иностранных дел Украины официально подтвердило, что в Стамбуле (Турция) стартовали трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции по завершению захватнической войны, которую ведет Россия.

Что известно о переговорах Украины и РФ

Дипломатическое ведомство Украины опубликовало видео, на котором видны глава МИД Украины Андрей Сибига, шеф американской дипломатии Марко Рубио и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

В Стамбуле начинаются трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции, — сказано в официальном заявлении министерства. Поделиться

Согласно данным журналистов, делегации от Украины, Турции и США прибыли во дворец Долмабахче для проведения трехсторонних переговоров.

Турецкое агентство Anadolu узнало от своих анонимных источников, что встреча между делегациями Украины и России в Стамбуле касательно завершения войны начнется в 12:30. К переговорам также присоединится Турция.

Также стало известно, что американский лидер Дональд Трамп не полетит в Турцию на переговоры после своего ближневосточного турне.