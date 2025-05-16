В Стамбуле начались переговоры Украины, США и Турции — видео
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В Стамбуле начались переговоры Украины, США и Турции — видео

Что известно о переговорах Украины и РФ
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Источник:  Anadolu

Около 10:50 Министерство иностранных дел Украины официально подтвердило, что в Стамбуле (Турция) стартовали трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции по завершению захватнической войны, которую ведет Россия.

Главные тезисы

  • Участники переговоров прибыли во дворец Долмабахче для встречи.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что не летит в Турцию, однако планирует встречу с Путиным.

Что известно о переговорах Украины и РФ

Дипломатическое ведомство Украины опубликовало видео, на котором видны глава МИД Украины Андрей Сибига, шеф американской дипломатии Марко Рубио и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

В Стамбуле начинаются трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции, — сказано в официальном заявлении министерства.

Согласно данным журналистов, делегации от Украины, Турции и США прибыли во дворец Долмабахче для проведения трехсторонних переговоров.

Турецкое агентство Anadolu узнало от своих анонимных источников, что встреча между делегациями Украины и России в Стамбуле касательно завершения войны начнется в 12:30. К переговорам также присоединится Турция.

Также стало известно, что американский лидер Дональд Трамп не полетит в Турцию на переговоры после своего ближневосточного турне.

Увидим, что будет с Россией и Украиной. Сейчас пора возвращаться домой. Я встречусь с Путиным, как только мы сможем это организовать.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

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