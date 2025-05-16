В Стамбуле начались переговоры Украины, США и Турции — видео

Около 10:50 Министерство иностранных дел Украины официально подтвердило, что в Стамбуле (Турция) стартовали трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции по завершению захватнической войны, которую ведет Россия.
Главные тезисы
- Участники переговоров прибыли во дворец Долмабахче для встречи.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что не летит в Турцию, однако планирует встречу с Путиным.
Что известно о переговорах Украины и РФ
Дипломатическое ведомство Украины опубликовало видео, на котором видны глава МИД Украины Андрей Сибига, шеф американской дипломатии Марко Рубио и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Согласно данным журналистов, делегации от Украины, Турции и США прибыли во дворец Долмабахче для проведения трехсторонних переговоров.
Турецкое агентство Anadolu узнало от своих анонимных источников, что встреча между делегациями Украины и России в Стамбуле касательно завершения войны начнется в 12:30. К переговорам также присоединится Турция.
Также стало известно, что американский лидер Дональд Трамп не полетит в Турцию на переговоры после своего ближневосточного турне.
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