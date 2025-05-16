Зеленський, Макрон, Стармер, Мерц і Ердоган збираються на термінову зустріч

16 травня український лідер Володимир Зеленський, прем'єр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а також президенти Франції та Туреччини Емманюель Макрон і Реджеп Таїп Ердоган проведуть невідкладні переговори в столиці Албанії — Тирані.

Що відомо про переговори лідери Європи в Албанії

Про цю зустріч дізналося видання Politico. Згідно з даними журналістів, головна тема перемовин — шляхи припинення загарбницької війни Росії проти України.

У центрі уваги сторін — суттєве посилення санкцій проти країни-агресорки РФ.

Як стверджують інсайдери, насамперед буде обговорюватися введення каральних мит на імпорт з Росії.

Хоча ЄС уже запровадив чимало санкцій проти Росії з 2022 року, повної торговельної блокади досі не було. Введення мит раніше обговорювалося як спосіб обійти опір Угорщини новим санкціям. Поширити

Що важливо розуміти, 14 травня посли країн Євросоюзу узгодили 17-й пакет санкцій проти Росії, який включає заходи проти близько 200 суден так званого "тіньового флоту" ворога.

За словами одного з анонімних джерел, на нові санкції Брюссель надихнув американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Саме він першим закликав ввести 500-відсоткові мита на російський експорт, якщо Путін не зупинить війну.