Зеленський, Макрон, Стармер, Мерц і Ердоган збираються на термінову зустріч

16 травня український лідер Володимир Зеленський, прем'єр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а також президенти Франції та Туреччини Емманюель Макрон і Реджеп Таїп Ердоган проведуть невідкладні переговори в столиці Албанії — Тирані.
Головні тези:
- Основний фокус - посилення санкцій проти РФ, зокрема введення каральних мит на імпорт з Росії.
- Нові санкції натхнені ініціативою американського сенатора Ліндсі Грема.
Що відомо про переговори лідери Європи в Албанії
Про цю зустріч дізналося видання Politico. Згідно з даними журналістів, головна тема перемовин — шляхи припинення загарбницької війни Росії проти України.
У центрі уваги сторін — суттєве посилення санкцій проти країни-агресорки РФ.
Як стверджують інсайдери, насамперед буде обговорюватися введення каральних мит на імпорт з Росії.
Що важливо розуміти, 14 травня посли країн Євросоюзу узгодили 17-й пакет санкцій проти Росії, який включає заходи проти близько 200 суден так званого "тіньового флоту" ворога.
За словами одного з анонімних джерел, на нові санкції Брюссель надихнув американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем.
Саме він першим закликав ввести 500-відсоткові мита на російський експорт, якщо Путін не зупинить війну.
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