Зеленский, Макрон, Стармер, Мерц и Эрдоган собираются на срочную встречу

16 мая украинский лидер Владимир Зеленский, премьер Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также президенты Франции и Турции Эмманюэль Макрон и Реджеп Тайип Эрдоган проведут безотлагательные переговоры в столице Албании — Тиране.

Что известно о переговорах лидеры Европы в Албании

Об этой встрече узнало издание Politico. Согласно данным журналистов, главная тема переговоров — пути прекращения захватнической войны России против Украины.

В центре внимания сторон — существенное усиление санкций против страны-агрессорки РФ.

Как утверждают инсайдеры, в первую очередь будет обсуждаться введение карательных пошлин на импорт из России.

Хотя ЕС уже ввел немало санкций против России с 2022 года, полной торговой блокады до сих пор не было. Введение пошлин ранее обсуждалось как способ обойти сопротивление Венгрии новым санкциям. Поделиться

Что важно понимать, 14 мая послы стран Евросоюза согласовали 17-й пакет санкций против России, включающий меры против около 200 судов так называемого "теневого флота" врага.

По словам одного из анонимных источников, на новые санкции Брюссель вдохновил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Именно он первым призвал ввести 500-процентные пошлины на российский экспорт, если Путин не остановит войну.