Зеленский, Макрон, Стармер, Мерц и Эрдоган собираются на срочную встречу

16 мая украинский лидер Владимир Зеленский, премьер Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также президенты Франции и Турции Эмманюэль Макрон и Реджеп Тайип Эрдоган проведут безотлагательные переговоры в столице Албании — Тиране.
Главные тезисы
- Основной фокус – усиление санкций против РФ, в частности введение карательных пошлин на импорт из России.
- Новые санкции вдохновлены инициативой американского сенатора Линдси Грэма.
Что известно о переговорах лидеры Европы в Албании
Об этой встрече узнало издание Politico. Согласно данным журналистов, главная тема переговоров — пути прекращения захватнической войны России против Украины.
В центре внимания сторон — существенное усиление санкций против страны-агрессорки РФ.
Как утверждают инсайдеры, в первую очередь будет обсуждаться введение карательных пошлин на импорт из России.
Что важно понимать, 14 мая послы стран Евросоюза согласовали 17-й пакет санкций против России, включающий меры против около 200 судов так называемого "теневого флота" врага.
По словам одного из анонимных источников, на новые санкции Брюссель вдохновил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм.
Именно он первым призвал ввести 500-процентные пошлины на российский экспорт, если Путин не остановит войну.
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