Трамп анонсував переговори з Путіним щодо України
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Трамп анонсував переговори з Путіним щодо України

Трамп
Джерело:  Reuters

16 травня американський лідер Дональд Трамп офіційно підтвердив, що має намір провести зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Головна тема переговорів сторін — завершення загарбницької війни Росії проти України.

Головні тези:

  • Трамп вважає, що зустріч з Путіним є ключовою умовою для успішного мирного врегулювання.
  • Президент США заявив, що не полетить на переговори до Туреччини.

Трамп готовий зустрітися з Путіним

Очільник Білого дому дав зрозуміти, що повертається до США після завершення свого турне по країнах Перської затоки.

Таким чином стало зрозуміло, що він не планує летіти на переговори у Стамбул.

Він також прокоментував переговори між Росією і Україною, що відбуваються в Туреччині:

Побачимо, що буде з Росією та Україною. Тепер час повертатися додому. Я зустрінуся з Путіним, як тільки ми зможемо це організувати.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Що важливо розуміти, 16 травня в Стамбулі пройшли переговори представників Туреччини, США та України.

Після неї розпочалася зустріч за участю представників України та РФ.

На переконання самого Трампа, мирне врегулювання розв’язаної РФ війни проти України не може відбутися без його зустрічі з російським диктатором Володимир Путіним.

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