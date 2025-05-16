Трамп анонсировал переговоры с Путиным касательно Украины

16 мая американский лидер Дональд Трамп официально подтвердил, что намерен провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Главная тема переговоров сторон – завершение захватнической войны России против Украины.

Трамп готов встретиться с Путиным

Глава Белого дома дал понять, что возвращается в США после завершения своего турне по странам Персидского залива.

Таким образом, стало ясно, что он не планирует лететь на переговоры в Стамбул.

Он также прокомментировал переговоры между Россией и Украиной в Турции:

Увидим, что будет с Россией и Украиной. Теперь пора возвращаться домой. Я встречусь с Путиным, как только мы сможем это организовать. Дональд Трамп Президент США

Что важно понимать, в Стамбуле 16 мая прошли переговоры представителей Турции, США и Украины.

После нее началась встреча с участием представителей Украины и РФ.

По мнению самого Трампа, мирное урегулирование развязанной РФ войны против Украины не может состояться без его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.