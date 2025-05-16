Трамп анонсировал переговоры с Путиным касательно Украины

16 мая американский лидер Дональд Трамп официально подтвердил, что намерен провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Главная тема переговоров сторон – завершение захватнической войны России против Украины.
Главные тезисы
- Трамп считает, что встреча с Путиным является ключевым условием для успешного мирного урегулирования.
- Президент США заявил, что не летит на переговоры в Турцию.
Трамп готов встретиться с Путиным
Глава Белого дома дал понять, что возвращается в США после завершения своего турне по странам Персидского залива.
Таким образом, стало ясно, что он не планирует лететь на переговоры в Стамбул.
Он также прокомментировал переговоры между Россией и Украиной в Турции:
Что важно понимать, в Стамбуле 16 мая прошли переговоры представителей Турции, США и Украины.
После нее началась встреча с участием представителей Украины и РФ.
По мнению самого Трампа, мирное урегулирование развязанной РФ войны против Украины не может состояться без его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.
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