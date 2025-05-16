Трамп анонсировал переговоры с Путиным касательно Украины
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Трамп анонсировал переговоры с Путиным касательно Украины

Трамп готов встретиться с Путиным
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Источник:  Reuters

16 мая американский лидер Дональд Трамп официально подтвердил, что намерен провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Главная тема переговоров сторон – завершение захватнической войны России против Украины.

Главные тезисы

  • Трамп считает, что встреча с Путиным является ключевым условием для успешного мирного урегулирования.
  • Президент США заявил, что не летит на переговоры в Турцию.

Трамп готов встретиться с Путиным

Глава Белого дома дал понять, что возвращается в США после завершения своего турне по странам Персидского залива.

Таким образом, стало ясно, что он не планирует лететь на переговоры в Стамбул.

Он также прокомментировал переговоры между Россией и Украиной в Турции:

Увидим, что будет с Россией и Украиной. Теперь пора возвращаться домой. Я встречусь с Путиным, как только мы сможем это организовать.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Что важно понимать, в Стамбуле 16 мая прошли переговоры представителей Турции, США и Украины.

После нее началась встреча с участием представителей Украины и РФ.

По мнению самого Трампа, мирное урегулирование развязанной РФ войны против Украины не может состояться без его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

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