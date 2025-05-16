Іноземні постачальники зброї ошукали Україну на 770 млн дол
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Іноземні постачальники зброї ошукали Україну на 770 млн дол

Як іноземні постачальники дурять Україну
Джерело:  Financial Times

Згідно з даними видання Financial Times, протягом останніх 3 років війни Україна витратила уже 770 мільйонів доларів на зброю від іноземних постачальників, більшість з якої вона досі не отримала.

Головні тези:

  • Україна часто сплачували аванси, однак зброю їй не передавали.
  • Корупційні скандали у сфері оборонних закупівель призвели до звільнень та звинувачень відповідальних чиновників.

Як іноземні постачальники дурять Україну

Вказано, що у розпорядженні Financial Times опинилися документи Міноборони України.

Вкрай красномовною є історія громадянина США Таннера Кука з Аризони , який є власником маленького магазину зброї.

Ще 3 роки тому компанія Кука — OTL — отримала контракт на 49 мільйонів євро на постачання боєприпасів для української армії.

За це Україна перерахувала 17,1 мільйона євро авансу, однак боєприпаси досі не отримала.

Попри те, що українська сторона виграла арбітраж у Відні, гроші повернути не змогла.

Ситуацію погіршують і внутрішні корупційні скандали: кілька чиновників, відповідальних за оборонні закупівлі, вже були звільнені, деяким висунуті звинувачення. Розслідуються десятки контрактів, які викликають підозри у зловживаннях.

Також вказано, що згідно з даними українського суду, у квітні 2022 року державна компанія "Укрспецекспорт" придбала 120-мм міномети у продавців із Судану, які мали тісні зв’язки з ФСБ Росії та ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

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