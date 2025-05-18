"Якмога швидше". Команда Трампа висунула вимогу Путіну
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Дата публікації

"Якмога швидше". Команда Трампа висунула вимогу Путіну

Трамп налаштований рішуче щодо зустрічі з Путіним
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Джерело:  CBS News

Шеф американської дипломатії Марко Рубіо повідомив, що президент Дональд Трамп вимагає якомога швидше провести зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.

Головні тези:

  • Рубіо вважає, що переговори Трампа і Путіна сприятимуть успішним мирним переговорам між Україною та Росією.
  • Президент США заявив, що також планує поговорити з Зеленським.

Трамп налаштований рішуче щодо зустрічі з Путіним

На думку глави Держдепу США, єдиний спосіб успішного розвитку мирних переговорів між Києвом та Москвою — це особиста зустріч Трампа і Путіна.

На цьому тлі Марко Рубіо офіційно підтвердив, що очільник Білого дому публічно пропонує російському диктатору провести особисту зустріч.

Організація такої зустрічі вимагає певних зусиль, тому я не можу сказати, що наразі вже планується вибір місця і дати. Але президент хоче цього. Він хоче зробити це якомога швидше.

Марко Рубіо

Марко Рубіо

Глава Держдепу США

Що важливо розуміти, ще 17 травня очільник Білого дому анонсував телефонну розмову Путіним у понеділок 19 травня.

Окрім того, Дональд Трампа дав зрозуміти, що після цього зателефонує українському лідеру Володимиру Зеленському.

Сподіваюся, що це буде продуктивний день, буде укладено припинення вогню, і ця дуже жорстока війна, війна, якої ніколи не повинно було бути, закінчиться, — наголосив український лідер.

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