"Якмога швидше". Команда Трампа висунула вимогу Путіну

Шеф американської дипломатії Марко Рубіо повідомив, що президент Дональд Трамп вимагає якомога швидше провести зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.
Головні тези:
- Рубіо вважає, що переговори Трампа і Путіна сприятимуть успішним мирним переговорам між Україною та Росією.
- Президент США заявив, що також планує поговорити з Зеленським.
Трамп налаштований рішуче щодо зустрічі з Путіним
На думку глави Держдепу США, єдиний спосіб успішного розвитку мирних переговорів між Києвом та Москвою — це особиста зустріч Трампа і Путіна.
На цьому тлі Марко Рубіо офіційно підтвердив, що очільник Білого дому публічно пропонує російському диктатору провести особисту зустріч.
Що важливо розуміти, ще 17 травня очільник Білого дому анонсував телефонну розмову Путіним у понеділок 19 травня.
Окрім того, Дональд Трампа дав зрозуміти, що після цього зателефонує українському лідеру Володимиру Зеленському.
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