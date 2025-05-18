"Це фарс". Американський політолог оцінив переговори України та РФ

Професор політології в Університеті Іллінойсу Ніколас Гроссман вважає, що президент США Дональд Трамп перетворив перемовини України та РФ на фарс. На його думку, провал зустрічі у Стамбулі щодо завершення війни — це логічний розвиток подій.

Що не так з підходом Трампа до України та РФ

Ніколас Гроссман звернув увагу на нещодавню заяву шефа американської дипломатії Марко Рубіо.

Останній скаржився на те, що люди, які були живі в Україні, сьогодні мертві, "тому що ця війна триває".

Як зазначив політолог, проблема полягає в тому, що глава Держдепу, як і президент США, не поспішають звинувачувати у цьому кровопролитті Росію.

Експерт також нагадав, що війна — це не стихійне лихо, яке не залежить ні від кого, як, скажімо, ураган.

Путін вирішив агресивно напасти на Україну і відтоді щодня продовжує свою агресію, висуваючи все нові й нові вимоги. Це головна правда війни, але Росія завжди заперечувала її, а за президента Дональда Трампа її заперечують і США. Це заперечення перетворює мирні переговори на фарс, — наголосив Ніколас Гроссман. Поширити

Загалом країна-агресорка Росія лише вдає, що хоче завершити війну, а президент США та його команда допомагають їй у цьому.