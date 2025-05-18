"Це фарс". Американський політолог оцінив переговори України та РФ
Категорія
Політика
Дата публікації

"Це фарс". Американський політолог оцінив переговори України та РФ

Що не так з підходом Трампа до України та РФ
Read in English
Джерело:  MSNBC

Професор політології в Університеті Іллінойсу Ніколас Гроссман вважає, що президент США Дональд Трамп перетворив перемовини України та РФ на фарс. На його думку, провал зустрічі у Стамбулі щодо завершення війни — це логічний розвиток подій.

Головні тези:

  • Агресивна політика Путіна і відсутність відповідальності з боку США ускладнюють ситуацію на міжнародній арені.
  • Трамп не хоче визнавати Росію агресором, а Україну жертвою.

Що не так з підходом Трампа до України та РФ

Ніколас Гроссман звернув увагу на нещодавню заяву шефа американської дипломатії Марко Рубіо.

Останній скаржився на те, що люди, які були живі в Україні, сьогодні мертві, "тому що ця війна триває".

Як зазначив політолог, проблема полягає в тому, що глава Держдепу, як і президент США, не поспішають звинувачувати у цьому кровопролитті Росію.

Експерт також нагадав, що війна — це не стихійне лихо, яке не залежить ні від кого, як, скажімо, ураган.

Путін вирішив агресивно напасти на Україну і відтоді щодня продовжує свою агресію, висуваючи все нові й нові вимоги. Це головна правда війни, але Росія завжди заперечувала її, а за президента Дональда Трампа її заперечують і США. Це заперечення перетворює мирні переговори на фарс, — наголосив Ніколас Гроссман.

Загалом країна-агресорка Росія лише вдає, що хоче завершити війну, а президент США та його команда допомагають їй у цьому.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Чому Росія провалила наступ на Київ — версія Трампа
Трамп вигадав власну причину ганьби армії РФ під Києвом
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Завершення війни РФ проти України. Путін принизив Трампа і його команду
Путін знову кидає виклик Трампу
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Якмога швидше". Команда Трампа висунула вимогу Путіну
Трамп налаштований рішуче щодо зустрічі з Путіним

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?