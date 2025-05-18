"Це фарс". Американський політолог оцінив переговори України та РФ

Професор політології в Університеті Іллінойсу Ніколас Гроссман вважає, що президент США Дональд Трамп перетворив перемовини України та РФ на фарс. На його думку, провал зустрічі у Стамбулі щодо завершення війни — це логічний розвиток подій.
Головні тези:
- Агресивна політика Путіна і відсутність відповідальності з боку США ускладнюють ситуацію на міжнародній арені.
- Трамп не хоче визнавати Росію агресором, а Україну жертвою.
Що не так з підходом Трампа до України та РФ
Ніколас Гроссман звернув увагу на нещодавню заяву шефа американської дипломатії Марко Рубіо.
Останній скаржився на те, що люди, які були живі в Україні, сьогодні мертві, "тому що ця війна триває".
Як зазначив політолог, проблема полягає в тому, що глава Держдепу, як і президент США, не поспішають звинувачувати у цьому кровопролитті Росію.
Експерт також нагадав, що війна — це не стихійне лихо, яке не залежить ні від кого, як, скажімо, ураган.
Загалом країна-агресорка Росія лише вдає, що хоче завершити війну, а президент США та його команда допомагають їй у цьому.
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