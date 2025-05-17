Завершення війни РФ проти України. Путін принизив Трампа і його команду

Путін знову кидає виклик Трампу

Як вдалося дізнатися журналістам від своїх інсайдерів, 8 травня команда російського диктатора прямо заявила про це спецпосланцю Дональда Трампа Стіву Віткоффу.

Таким чином офіційна Москва відкинула мирний план США, України та Європи, який налічує 22 пунктів.

За словами анонімних джерел, його наступного дня детально обговорювали у телефонній розмові між представниками України та США.

Окрім того, вказано, що до дискусій долучилися Андрій Єрмак, Рустем Умеров, Марко Рубіо, Стів Віткофф і генерал Кіт Келлог.