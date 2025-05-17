Завершення війни РФ проти України. Путін принизив Трампа і його команду
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Політика
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Завершення війни РФ проти України. Путін принизив Трампа і його команду

Путін знову кидає виклик Трампу
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Джерело:  Financial Times

Згідно з даними видання Financial Times, російський диктатор Володимир Путін відмовився розглядати мирний план, запропонований командою американського лідера Дональда Трампа.

Головні тези:

  • Реакція Росії змусила Віткоффа відкласти зустріч з Путіним.
  • Путін дедалі частіше демонструє свій намір продовжувати війну проти України.

Путін знову кидає виклик Трампу

Як вдалося дізнатися журналістам від своїх інсайдерів, 8 травня команда російського диктатора прямо заявила про це спецпосланцю Дональда Трампа Стіву Віткоффу.

Таким чином офіційна Москва відкинула мирний план США, України та Європи, який налічує 22 пунктів.

За словами анонімних джерел, його наступного дня детально обговорювали у телефонній розмові між представниками України та США.

Окрім того, вказано, що до дискусій долучилися Андрій Єрмак, Рустем Умеров, Марко Рубіо, Стів Віткофф і генерал Кіт Келлог.

Реакція Росії змусила Віткоффа, який із лютого вже чотири рази зустрічався з Путіним, відкласти попередні плани щодо нової зустрічі з російським диктатором цього тижня, повідомили джерела. При цьому особа, наближена до Віткоффа, заявила, що поїздка не була остаточно запланована.

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