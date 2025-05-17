Завершение войны РФ против Украины. Путин унизил Трампа и его команду
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Политика
Дата публикации

Завершение войны РФ против Украины. Путин унизил Трампа и его команду

Путин снова бросает вызов Трампу
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Источник:  Financial Times

Согласно данным издания Financial Times, российский диктатор Владимир Путин отказался рассматривать мирный план, предложенный командой американского лидера Дональда Трампа.

Главные тезисы

  • Реакция России вынудила Виткоффа отложить встречу с Путиным.
  • Путин все чаще демонстрирует свое намерение продолжать войну против Украины.

Путин снова бросает вызов Трампу

Как удалось узнать журналистам от своих инсайдеров, 8 мая команда российского диктатора прямо заявила об этом спецпосланнику Дональду Трампу Стиву Виткоффу.

Таким образом, официальная Москва отвергла мирный план США, Украины и Европы, насчитывающий 22 пункта.

По словам анонимных источников, его на следующий день подробно обсуждали в телефонном разговоре между представителями Украины и США.

Кроме того, указано, что к дискуссиям присоединились Андрей Ермак, Рустем Умеров, Марк Рубио, Стив Виткофф и генерал Кит Келлог.

Реакция России заставила Виткоффа, который с февраля уже четырежды встречался с Путиным, отложить предварительные планы на новую встречу с российским диктатором на этой неделе, сообщили источники. При этом лицо, приближенное к Виткоффу, заявило, что поездка не была окончательно запланирована.

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