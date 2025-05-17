Завершение войны РФ против Украины. Путин унизил Трампа и его команду

Согласно данным издания Financial Times, российский диктатор Владимир Путин отказался рассматривать мирный план, предложенный командой американского лидера Дональда Трампа.
Главные тезисы
- Реакция России вынудила Виткоффа отложить встречу с Путиным.
- Путин все чаще демонстрирует свое намерение продолжать войну против Украины.
Путин снова бросает вызов Трампу
Как удалось узнать журналистам от своих инсайдеров, 8 мая команда российского диктатора прямо заявила об этом спецпосланнику Дональду Трампу Стиву Виткоффу.
Таким образом, официальная Москва отвергла мирный план США, Украины и Европы, насчитывающий 22 пункта.
По словам анонимных источников, его на следующий день подробно обсуждали в телефонном разговоре между представителями Украины и США.
Кроме того, указано, что к дискуссиям присоединились Андрей Ермак, Рустем Умеров, Марк Рубио, Стив Виткофф и генерал Кит Келлог.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-