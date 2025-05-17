Завершение войны РФ против Украины. Путин унизил Трампа и его команду

Путин снова бросает вызов Трампу

Как удалось узнать журналистам от своих инсайдеров, 8 мая команда российского диктатора прямо заявила об этом спецпосланнику Дональду Трампу Стиву Виткоффу.

Таким образом, официальная Москва отвергла мирный план США, Украины и Европы, насчитывающий 22 пункта.

По словам анонимных источников, его на следующий день подробно обсуждали в телефонном разговоре между представителями Украины и США.

Кроме того, указано, что к дискуссиям присоединились Андрей Ермак, Рустем Умеров, Марк Рубио, Стив Виткофф и генерал Кит Келлог.