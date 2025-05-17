"Время пришло". Сенат США призывает уничтожить экономику России

Американские сенаторы требуют у Конгресса США ввести сокрушительные санкции против России. Громкие заявления прозвучали после того, как состоявшиеся в Стамбуле переговоры по прекращению огня между РФ и Украиной зашли в тупик из-за действий Кремля.

Сенат США не собирается больше ждать прогресса со стороны РФ

На фоне последних событий с мощными заявлениями выступили демократ Ричард Блументаль и республиканец Линдси Грэм.

Именно они требуют как можно быстрее принять санкции против страны-агрессорки РФ.

По убеждению Блументаля, российский диктатор и дальше будет затягивать прекращение огня, пока его экономика не испытывает серьезный удар — вплоть до финансовой изоляции.

Именно поэтому он публично призвал к голосованию за санкционный законопроект.

Линдси Грэм не скрывает, что возмущен решением Путина не участвовать в переговорах с Украиной.

Когда речь идет об играх России, пришло время сказать: хватит, — заявил республиканец. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, еще 1 апреля 2025 года половина Сената США во главе с Грэмом и Блюменталем представили двухпартийный законопроект о введении санкций против России.