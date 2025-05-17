"Время пришло". Сенат США призывает уничтожить экономику России

Американские сенаторы требуют у Конгресса США ввести сокрушительные санкции против России. Громкие заявления прозвучали после того, как состоявшиеся в Стамбуле переговоры по прекращению огня между РФ и Украиной зашли в тупик из-за действий Кремля.
Главные тезисы
- Законопроект о введении санкций рассматривается в связи с срывом мирных усилий Украины.
- Демократический и республиканский сенаторы указывают на необходимость разрушительного удара по экономике России.
Сенат США не собирается больше ждать прогресса со стороны РФ
На фоне последних событий с мощными заявлениями выступили демократ Ричард Блументаль и республиканец Линдси Грэм.
Именно они требуют как можно быстрее принять санкции против страны-агрессорки РФ.
По убеждению Блументаля, российский диктатор и дальше будет затягивать прекращение огня, пока его экономика не испытывает серьезный удар — вплоть до финансовой изоляции.
Именно поэтому он публично призвал к голосованию за санкционный законопроект.
Линдси Грэм не скрывает, что возмущен решением Путина не участвовать в переговорах с Украиной.
Как уже упоминалось ранее, еще 1 апреля 2025 года половина Сената США во главе с Грэмом и Блюменталем представили двухпартийный законопроект о введении санкций против России.
Его намеревались принять, если Москва снова сорвет мирные усилия президента США в отношении Украины.
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