"Час настав". Сенат США закликає знищити економіку Росії
Категорія
Економіка
Дата публікації

"Час настав". Сенат США закликає знищити економіку Росії

Сенат США не збирається більше чекати прогресу з боку РФ
Джерело:  Reuters

Американські сенатори вимагають у Конгресу США ухвалити нищівні санкції проти Росії. Гучні заяви пролунали після того, як переговори щодо припинення вогню між РФ та Україною, що відбулися у Стамбулі 16 травня, зайшли у глухий кут через дії Кремля.

Головні тези:

  • Законопроєкт про введення санкцій розглядається у зв'язку зі зривом мирних зусиль України.
  • Демократичний та республіканський сенатори вбачають необхідність руйнівного удару по економіці Росії.

Сенат США не збирається більше чекати прогресу з боку РФ

На тлі останніх подій з потужними заявами виступили демократ Річард Блументаль та республіканець Ліндсі Грем.

Саме вони вимагають вимагають якомога швидше ухвалити санкції проти країни-агресорки РФ.

На переконання Блументаля, російський диктатор і далі буде затягувати припинення вогню, доки його економіка не зазнає серйозного удару — аж до фінансової ізоляції.

Саме тому він публічно закликав до голосування за санкційний законопроєкт.

Ліндсі Грем не приховує, що обурений рішенням Путіна не брати участі в переговорах з Україною.

Коли йдеться про ігри Росії, час настав сказати: досить, — заявив республіканець.

Як уже згадувалося раніше, ще 1 квітня 2025 року половина Сенату США на чолі з Гремом та Блюменталем представили двопартійний законопроєкт про введення санкцій проти Росії.

Його мали намір ухвалити, якщо Москва знову зірве мирні зусилля президента США щодо України.

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