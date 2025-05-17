"Час настав". Сенат США закликає знищити економіку Росії

Американські сенатори вимагають у Конгресу США ухвалити нищівні санкції проти Росії. Гучні заяви пролунали після того, як переговори щодо припинення вогню між РФ та Україною, що відбулися у Стамбулі 16 травня, зайшли у глухий кут через дії Кремля.

Сенат США не збирається більше чекати прогресу з боку РФ

На тлі останніх подій з потужними заявами виступили демократ Річард Блументаль та республіканець Ліндсі Грем.

Саме вони вимагають вимагають якомога швидше ухвалити санкції проти країни-агресорки РФ.

На переконання Блументаля, російський диктатор і далі буде затягувати припинення вогню, доки його економіка не зазнає серйозного удару — аж до фінансової ізоляції.

Саме тому він публічно закликав до голосування за санкційний законопроєкт.

Ліндсі Грем не приховує, що обурений рішенням Путіна не брати участі в переговорах з Україною.

Коли йдеться про ігри Росії, час настав сказати: досить, — заявив республіканець. Поширити

Як уже згадувалося раніше, ще 1 квітня 2025 року половина Сенату США на чолі з Гремом та Блюменталем представили двопартійний законопроєкт про введення санкцій проти Росії.