"Час настав". Сенат США закликає знищити економіку Росії

Американські сенатори вимагають у Конгресу США ухвалити нищівні санкції проти Росії. Гучні заяви пролунали після того, як переговори щодо припинення вогню між РФ та Україною, що відбулися у Стамбулі 16 травня, зайшли у глухий кут через дії Кремля.
Головні тези:
- Законопроєкт про введення санкцій розглядається у зв'язку зі зривом мирних зусиль України.
- Демократичний та республіканський сенатори вбачають необхідність руйнівного удару по економіці Росії.
Сенат США не збирається більше чекати прогресу з боку РФ
На тлі останніх подій з потужними заявами виступили демократ Річард Блументаль та республіканець Ліндсі Грем.
Саме вони вимагають вимагають якомога швидше ухвалити санкції проти країни-агресорки РФ.
На переконання Блументаля, російський диктатор і далі буде затягувати припинення вогню, доки його економіка не зазнає серйозного удару — аж до фінансової ізоляції.
Саме тому він публічно закликав до голосування за санкційний законопроєкт.
Ліндсі Грем не приховує, що обурений рішенням Путіна не брати участі в переговорах з Україною.
Як уже згадувалося раніше, ще 1 квітня 2025 року половина Сенату США на чолі з Гремом та Блюменталем представили двопартійний законопроєкт про введення санкцій проти Росії.
Його мали намір ухвалити, якщо Москва знову зірве мирні зусилля президента США щодо України.
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