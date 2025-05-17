Армия РФ резко увеличила количество штурмов в Харьковской области

Третья отдельная штурмовая бригада обращает внимание на то, что российские захватчики начали резко наращивать активность в Харьковской области. Согласно последним данным, речь идет о десятках штурмов на протяжении последних недель.

Что происходит на Харьковщине

Как сообщает Третья отдельная штурмовая бригада, за последние две недели российские солдаты 80 раз атаковали рубежи украинских защитников.

Что важно понимать, все это происходило при активной поддержке артиллерии, авиаударов, ударных дронов и сбросов.

Воины также обращают внимание на то, что все чаще враг начал использовать и оптоволоконные FPV-дроны.

Чтобы совершить прорыв, противник в составе двух армий РФ безрезультатно применяет тактику малых пехотных групп. За отказ личного состава врага идти в бой насмерть — угрозы казнью от своего же командования. Вопреки высокой боевой активности и благодаря выстроенной эффективной системе обороны бригады оккупантам не удается развить успех наступления. Поделиться

Третья отдельная штурмовая бригада отмечает, что армия РФ продолжает нести значительные потери в живой силе — убитыми и ранеными.