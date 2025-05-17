Армия РФ резко увеличила количество штурмов в Харьковской области

Третья отдельная штурмовая бригада обращает внимание на то, что российские захватчики начали резко наращивать активность в Харьковской области. Согласно последним данным, речь идет о десятках штурмов на протяжении последних недель.
Главные тезисы
- Ситуация в Харьковской области начала стремительно обостряться.
- Оккупанты активно используют артиллерию, ударные БпЛА и FPV-дроны.
Что происходит на Харьковщине
Как сообщает Третья отдельная штурмовая бригада, за последние две недели российские солдаты 80 раз атаковали рубежи украинских защитников.
Что важно понимать, все это происходило при активной поддержке артиллерии, авиаударов, ударных дронов и сбросов.
Воины также обращают внимание на то, что все чаще враг начал использовать и оптоволоконные FPV-дроны.
Третья отдельная штурмовая бригада отмечает, что армия РФ продолжает нести значительные потери в живой силе — убитыми и ранеными.
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