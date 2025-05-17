Армія РФ різко збільшила кількість штурмів на Харківщині

Третя окрема штурмова бригада звертає увагу на те, що російські загарбники почали різко нарощувати активність у Харківській області. Згідно з останніми даними, йдеться про десятки штурмів впродовж останніх тижнів.
Головні тези:
- Ситуація на Харківщині почала стрімко загострюватися.
- Окупанти активно використовують артилерію, ударні БпЛА та FPV-дрони.
Що відбувається на Харківщині
Як повідомляє Третя окрема штурмова бригада, протягом останніх двох тижнів російські солдати 80 разів атакували рубежі українських захисників.
Що важливо розуміти, все це відбувалося за активної підтримки артилерії, авіаударів, ударних дронів та скидів.
Воїни також звертають увагу на те, що дедалі частіше ворог почав використовувати й оптоволоконні FPV-дрони.
Третя окрема штурмова бригада наголошує, що армія РФ продовжує зазнавати значних втрат у живій силі — вбитими та пораненими.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-