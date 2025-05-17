Армія РФ різко збільшила кількість штурмів на Харківщині

Щоб здійснити прорив, противник, у складі двох армій РФ, безрезультатно застосовує тактику малих піхотних груп. За відмову особового складу ворога йти в бій на смерть — погрози стратою від свого ж командування. Всупереч високій бойовій активності й завдяки вибудуваній ефективній системі оборони бригади, окупантам не вдається розвинути успіх наступу.