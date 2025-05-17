Армія РФ різко збільшила кількість штурмів на Харківщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ різко збільшила кількість штурмів на Харківщині

Що відбувається на Харківщині
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Джерело:  3-тя окрема штурмова бригада

Третя окрема штурмова бригада звертає увагу на те, що російські загарбники почали різко нарощувати активність у Харківській області. Згідно з останніми даними, йдеться про десятки штурмів впродовж останніх тижнів.

Головні тези:

  • Ситуація на Харківщині почала стрімко загострюватися.
  • Окупанти активно використовують артилерію, ударні БпЛА та FPV-дрони.

Що відбувається на Харківщині

Як повідомляє Третя окрема штурмова бригада, протягом останніх двох тижнів російські солдати 80 разів атакували рубежі українських захисників.

Що важливо розуміти, все це відбувалося за активної підтримки артилерії, авіаударів, ударних дронів та скидів.

Воїни також звертають увагу на те, що дедалі частіше ворог почав використовувати й оптоволоконні FPV-дрони.

Щоб здійснити прорив, противник, у складі двох армій РФ, безрезультатно застосовує тактику малих піхотних груп. За відмову особового складу ворога йти в бій на смерть — погрози стратою від свого ж командування. Всупереч високій бойовій активності й завдяки вибудуваній ефективній системі оборони бригади, окупантам не вдається розвинути успіх наступу.

Третя окрема штурмова бригада наголошує, що армія РФ продовжує зазнавати значних втрат у живій силі — вбитими та пораненими.

Прямо зараз, під регулярними обстрілами, в боях на землі й у небі підрозділи Третьої штурмової стримують окупантів від стрімкого просування на Харківщині.

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